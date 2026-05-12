Η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για το Game 5 των playoffs της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση «do or die» που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «MARCA», η ισπανική ομάδα δεν σκοπεύει να επιτρέψει την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη «Roig Arena», χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά ανεπιθύμητο στο γήπεδο, μετά τα γεγονότα του δεύτερου αγώνα της σειράς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρότι τιμωρημένος από τη EuroLeague, είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία να παρακολουθήσει το καθοριστικό παιχνίδι, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει σχετική διευκόλυνση.

«Ελπίζω η Βαλένθια τώρα να καταθέσει αίτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το Game 5, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δυο μας θα είναι η 4η ομάδα του Final Four στην Αθήνα… Θα ήθελα επίσης να πιστεύω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχόταν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα».

🔥❌ El Valencia Basket, dispuesto a impedir la entrada al multimillonario Dimitris Giannakopoulos, sancionado por la Euroliga, si intenta acceder mañana al quinto partido https://t.co/yFIUXUjTX6 — MARCA (@marca) May 12, 2026

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, η στάση της Βαλένθια είναι ξεκάθαρα αρνητική, ενώ παράλληλα τονίζεται πως θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρουσία του στις εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που επιχειρούσε να παραστεί παρά την τιμωρία, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με σημαντικό χρηματικό πρόστιμο: 280.000 ευρώ.