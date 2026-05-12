Ο Σέρχιο Ράμος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σεβίλλη, όπου έμεινε δύο χρόνια, πριν μετακινηθεί στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Το 2024 επέστρεψε ξανά στην ομάδα, προτού συνεχίσει την πορεία του στο Μεξικό με τη Μοντερέι.

Ο θρύλος Ισπανός αμυντικός εμφανίζεται να ηγείται μιας επενδυτικής κοινοπραξίας που επιδιώκει να αποκτήσει τον ανδαλουσιανό σύλλογο.

Ο Ράμος συναντήθηκε με σημαντικούς μετόχους, όπως ο πρώην πρόεδρος Χοσέ Κάστρο και η οικογένεια Καριόν, για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την τιμή του συλλόγου, η οποία ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την παραμονή ή τον υποβιβασμό της ομάδας στη La Liga.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sergio Ramos is pushing to speed up the purchase of Sevilla FC through the investment group Five Eleven Capital. · Ramos met with major Sevilla shareholders, including former president José Castro and the Carrión family, to move negotiations forward more… pic.twitter.com/SkJquteR7T — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Η κίνηση αυτή δείχνει τη σοβαρή πρόθεση του Ράμος να αναλάβει ενεργό ρόλο στη Σεβίλλη.