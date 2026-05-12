Λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, ένας 56χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Κέρκυρα, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί και κινητοποίηση των αρχών.

Ο άνδρας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στα Κανάλια Κέρκυρας, το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου 2026.

Κέρκυρα: Εντοπίστηκε νεκρός στον κήπο του σπιτιού του

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο έως την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 56χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο για να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ το σώμα του εντοπίστηκε στον κήπο του σπιτιού του από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε απολογηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.