Έπειτα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας του κόσμου, υπογραμμίζοντας την επιθυμία των φιλάθλων να βρεθούν ξανά στο πλευρό της ομάδας και να τη στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα, δίκαιη αλλά σκληροί με τους αντιπάλους μας. Θα τους δείξουμε το “ευ αγωνίζεσθαι” που πάντα δείχνουμε στους αντιπάλους».
Τέλος, τόνισε τα δεδομένα για το… φαβορί ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. «Είναι 50/50, βλέποντας τα δυο παιχνίδια που κέρδισαν, αυτοί είναι το φαβορί»!
Άρα, το «τριφύλλι έχει τον πρώτο λόγο, καθώς κέρδισε τα δυο παιχνίδια που έγιναν στη «Roig Arena».
«Αυτό εξελίσσεται στα πιο ισορροπημένα playoffs στην ιστορία της EuroLeague, και φαίνεται ξεκάθαρα. Μας νίκησαν και στα δύο παιχνίδια εδώ, κι εμείς τους νικήσαμε εκεί. Οι διαφορές και στα τέσσερα ματς ήταν πολύ μικρές. Έτσι είναι απλά τα πράγματα· δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Λογικά θα κριθεί στις λεπτομέρειες και, όπως και τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, θα αποφασιστεί στο τέλος».