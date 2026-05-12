Στη Θεσπρωτία συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας υπάλληλος επιχείρησης, κατηγορούμενος για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο υπάλληλος φέρεται να παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης όπου εργάζεται, κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τον χώρο αυτόν αφαίρεσε σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο.

Μετά την ταυτοποίησή του και τη σύλληψή του, ο υπάλληλος παρέδωσε στους αστυνομικούς το ποσό των 146.600 ευρώ, το οποίο είχε φυλάξει στο σπίτι του. Τα χρήματα αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη κλοπή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.