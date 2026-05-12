Το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς η Τεχεράνη προχώρησε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ σε μονομερή αλλαγή του θαλάσσιου ορισμού της περιοχής. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα Στενά χαρακτηρίζονται πλέον ως «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Όπως δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν δεν θεωρεί πλέον τα Στενά του Ορμούζ μια στενή λωρίδα γύρω από νησιά, αλλά μια εκτεταμένη στρατηγική ζώνη με αυξημένη στρατιωτική σημασία. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Fars στις 12 Μαΐου 2026.

MAP OF THE DAY: Iran is claiming a much wider geographical footprint for the Strait of Hormuz than before, according to state media. Tehran says the SoH area goes from the port of Jask in the Gulf of Oman to the island of Siri in the Persian Gulf (both circled in red).… pic.twitter.com/giuZGZxPZl — Javier Blas (@JavierBlas) May 12, 2026

«Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ οριζόταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε ο αξιωματικός, χωρίς ωστόσο οι ιρανικές αρχές να απαντήσουν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμη πύλη εισόδου για τον Περσικό Κόλπο και βασική εξαγωγική αρτηρία για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Ο Ακμπαρζαντέχ ανέφερε ότι τα Στενά εκτείνονται πλέον από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά έως το νησί Σίρι στα δυτικά, σχηματίζοντας μια «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Επέκταση του ορισμού και νέες ζώνες ελέγχου

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει επέκταση του ορισμού των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Στις 4 Μαΐου, το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης είχε δημοσιοποιήσει χάρτη με νέα ζώνη ελέγχου που έφθανε έως την ακτογραμμή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή εκείνη εκτεινόταν από το ιρανικό βουνό Μομπάρακ και το εμιράτο Φουτζάιρα στα ανατολικά έως το νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά. Με τη νέα ανακοίνωση, η επιχειρησιακή ζώνη φαίνεται να έχει επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν ότι το πλάτος των Στενών, που προηγουμένως εκτιμάτο σε 20 έως 30 μίλια, έχει αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια, σχηματίζοντας «μια πλήρη ημισέληνο», όπως ανέφερε το Tasnim.

Αντιδράσεις από Κατάρ και Τουρκία

Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τα Στενά ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεϊχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ντόχα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της τουρκικής εξωτερικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και υπογράμμισε πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Τέλος, ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ότι η Άγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν διπλωματικές πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.