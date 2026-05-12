Η Κίνα επανέλαβε την κάθετη αντίθεσή της σε κάθε ενδεχόμενο πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα θέσει το ζήτημα κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτήν την εβδομάδα.

«Η αντίθεση της Κίνας στην πώληση όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κινεζική περιοχή της Ταϊβάν είναι σταθερή και αμετάκλητη», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ταϊβάν, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε την πρόθεσή της να «ενισχύσει τη συνεργασία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες θεωρεί βασικό σύμμαχο στον τομέα της ασφάλειας.

«Επίσης θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και να αναπτύσσουμε αποτελεσματικές αποτρεπτικές ικανότητες, ώστε να διατηρήσουμε από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊβάν, Χσιάο Κουάνγκ-γουέι.