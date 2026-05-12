Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, εντός του Μαΐου προγραμματίζεται η καταβολή σημαντικών ποσών προς αγρότες. Συγκεκριμένα, 295.551.000 ευρώ αφορούν την πληρωμή 160.000 οικολογικών σχημάτων, ενώ επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις του 2018.

Ο κ. Σχοινάς, χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν και τολμηρές αποφάσεις. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους εκμεταλλεύονταν αδυναμίες του συστήματος, τονίζοντας πως «τo πάρτι τελείωσε για τους επιτήδειους».

Όπως υπογράμμισε, οι απαραίτητοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, ενώ οι πληρωμές προς τους αγρότες θα συνεχιστούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. «Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του νέου πλαισίου λειτουργίας.

Παράλληλα, για τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί το ποσό (κατ’ εκτίμηση) των 509.500.000 ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ενώ, οι συνολικές πληρωμές για το β’ εξάμηνο (Ιούλιος- Σεπτέμβριος- Οκτώβριος) θα ανέλθουν σε 119.800.000 ευρώ σε 732.298 δικαιούχους. Για τον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν 491.000.000 ευρώ σε 508.038 δικαιούχους και για τον Δεκέμβριο επιπλέον 555.000.000 ευρώ σε 1.156.000 δικαιούχους. Με αποτέλεσμα, για το σύνολο του έτους να αναμένεται να καταβληθούν 2.231.00.000 ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, για το α’ τετράμηνο καταβλήθηκαν 258.718.797 ευρώ σε 165.704 δικαιούχους.

Εν τω μεταξύ, ανοίγουν σήμερα και για μια εβδομάδα η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025 (Διορθώσεις monitoring και Επισύναψη δικαιολογητικών) και η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών.

Στις λοιπές δράσεις της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται: Η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα ‘Αμεσων Ενισχύσεων» paradoseis.aade.gr (2025), η de minimis Μηδικής (‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές γ’ δεκαήμερο Ιουνίου), τα Λιπάσματα {‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές: μέσα Ιουνίου (3-4/2026), μέσα Ιουλίου (5-6/2026), μέσα Σεπτεμβρίου (7-8/2026)}. Και στις ψηφιακές δράσεις, η νέα αίτηση ΟΣΔΕ (έως μέσα Ιουνίου), το σύστημα ΜΙΔΑ (1η φάση την 1η εβδομάδα του Ιουνίου), το myDATA 2.0- Taxonomy (εντός του 2026 για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι, πατάτες), τα μητρώα (Διαλειτουργικότητα μητρώων ΑΑΔΕ- ΥΠΑΑΤ) και οι Νέες τεχνολογίες (Monitoring- Παρακολούθηση ζώων).

