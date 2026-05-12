Από το φίλτρο του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, θα περνούν τα στεγαστικά επιδόματα αλλά και η επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο και οι αγροτικές ενισχύσεις. Το ΜΙΔΑ, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου, θα λειτουργήσει ως βάση συγκέντρωσης και διασταύρωσης στοιχείων για κάθε ακίνητο στη χώρα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει αποκλίσεις, αδήλωτες ιδιοκτησίες και περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς να πληρούν τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια.

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχονται επιδόματα, φοροαπαλλαγές και αγροτικές ενισχύσεις, καθώς κάθε ακίνητο θα αποκτήσει πλήρη ψηφιακό φάκελο με δεδομένα από το Ε9, το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις πληροφοριών. Η ΑΑΔΕ αποκτά έτσι τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν διαφορετική εικόνα περιουσίας από την πραγματική.

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων μπαίνουν τα κοινωνικά επιδόματα και οι κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται με περιουσιακά κριτήρια. Η επιστροφή ενοικίου, το στεγαστικό και φοιτητικό επίδομα, ακόμη και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα περνούν από το «κόσκινο» του ΜΙΔΑ, με στόχο να αποκλειστούν δικαιούχοι που εμφανίζονται με χαμηλή περιουσία αλλά διαθέτουν αδήλωτα ακίνητα ή εκτάσεις.

Αγροτικές ενισχύσεις

Η μεγάλη έμφαση, ωστόσο, δίνεται στις αγροτικές ενισχύσεις. Μέσα από το νέο σύστημα θα διασταυρώνονται οι επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι μισθώσεις και οι παραχωρήσεις γης. Παράλληλα, δημιουργείται νέος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας με αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι εκτάσεις που μπορούν να λάβουν ενισχύσεις.

Απαλλαγές και εκπτώσεις

Το ΜΙΔΑ από το 2027 θα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των προϋποθέσεων απαλλαγής ή έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ, κυρίως για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Μέχρι σήμερα, το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε ουσιαστικά από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Με το νέο καθεστώς, η πληροφορία θα διασταυρώνεται αυτόματα μέσα από το Μητρώο.

Η νέα βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο: είδος, επιφάνεια, θέση, όροφο, κατάσταση ηλεκτροδότησης, χρήση, μίσθωση ή παραχώρηση, ακόμη και αν παραμένει κενό.

Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου τους, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική στέγη, ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση, δωρεάν παραχωρημένο ή κενό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταγραφή των κενών κατοικιών, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να αποκτήσει σαφή εικόνα του αποθέματος ακινήτων που θα μπορούσε να διοχετευθεί στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα ανέρχονται σε 7,15 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας φτάνει τα 785,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 428.000 φορολογούμενοι διαθέτουν ασφαλισμένες κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ περίπου 579.000 δηλώνουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.