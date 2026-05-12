Ένας 44χρονος συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ύστερα από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των ηλικιωμένων γονιών του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο άνδρας φέρεται να επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του – ο πατέρας είναι 73 ετών και η μητέρα 67 – όπου τους απείλησε και άσκησε σωματική βία στον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 44χρονος φέρεται να πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από την κατοικία και προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης έφτασαν άμεσα στο σημείο, μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής Panic Button από τον 73χρονο, και τον ακινητοποίησαν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι την προηγούμενη ημέρα ο συλληφθείς είχε απειλήσει ξανά τους γονείς του, προκαλώντας φθορές μέσα στην κατοικία και σε τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ έβαλε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στο σπίτι, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος. Επιπλέον, κατασχέθηκαν συνολικά 25 κυνηγετικά φυσίγγια – τέσσερα εντός του όπλου και τα υπόλοιπα στο αυτοκίνητό του – ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα την καραμπίνα, καθώς η άδειά της είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.