Η Αστυνομία του Καπιτωλίου (U.S. Capitol Police – USCP) προχώρησε σήμερα Τρίτη (17/2) στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος κινούνταν προς το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον κρατώντας γεμάτη καραμπίνα. Οι αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή.

Σύμφωνα με την USCP, ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι να κατευθύνεται προς το Καπιτώλιο. Αστυνομικοί τον σταμάτησαν στο δυτικό μέτωπο (West Front) του κτιρίου και του ζήτησαν να αφήσει το όπλο. Ο 18χρονος συμμορφώθηκε αμέσως με τις εντολές και συνελήφθη επιτόπου.

Οι αρχές ανέφεραν, ότι ο νεαρός φορούσε στρατιωτικό γιλέκο και είχε πάνω του πολλαπλές σφαίρες. Το όχημά του, ένα Mercedes SUV, βρέθηκε παρκαρισμένο σε κοντινό οικοδομικό τετράγωνο, όπου εντοπίστηκαν επίσης ένα κράνος και μια αντιασφυξιογόνος μάσκα.

Η αστυνομία διευκρίνισε, ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή και πως δεν φαίνεται να εμπλέκονται άλλοι ύποπτοι στο περιστατικό. Το κίνητρο της ενέργειάς του παραμένει άγνωστο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Ουάσινγκτον.