Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά ενόπλου σε καζίνο της πόλης Ρίνο, στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Η επίθεση σημειώθηκε στο Grand Sierra Resort, μεταδίδει το CNN, διευκρινίζοντας πως μεταξύ των τραυματιών είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Η αστυνομική διεύθυνση του Ρίνο επιβεβαίωσε πως ο φερόμενος ως δράστης – τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα – έχει τεθεί υπό κράτηση. Αυτόπτες μάρτυρες τον είχαν δει να περπατά στον χώρο στάθμευσης λίγη ώρα πριν από την επίθεση.

BREAKING: Multiple people shot at casino in Reno, Nevada; suspect is in custody, police say pic.twitter.com/E7EFtLsTKN

— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2025