Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε το διακομματικό Νομοσχέδιο για την Προώθηση της Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας (U.S.-Greece Defense Cooperation Advancement Act), το οποίο προβλέπει την πενταετή επανέγκριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET).

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκη, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, οι οποίοι είναι συμπρόεδροι και αντιπρόεδροι της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο. Στόχος του είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας. Επισήμανε ότι η βοήθεια μέσω του IMET αποτελεί «κρίσιμο στοιχείο» της διμερούς σχέσης και δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει να πιέζει για την ψήφιση του νομοσχεδίου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή εταιρική σχέση, η οποία βασίζεται στην κοινή δέσμευση στη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει «αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» και βασικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι η διπλωματική και αμυντική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να παραβλέπεται. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν αυτό τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη σημείωσε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική σχέση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως πρόσθεσε, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας είναι σήμερα «πιο σημαντική από ποτέ».

Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις American Hellenic Institute (ΑΗΙ), AHEPA και Hellenic American Leadership Council (HALC).

Σύμφωνα με τους εισηγητές του, οι πιστώσεις του προγράμματος IMET για την Ελλάδα συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών εκπαίδευσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών. Παράλληλα, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως στρατηγικό σύμμαχο στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.