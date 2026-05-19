Ξυλοκοπούσαν και βασάνιζαν κρατούμενους και στη συνέχεια ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να σταματήσουν.

Ένα πολύ σκληρό βίντεο που δείχνει τι συμβαίνει ακριβώς μες στις φυλακές Κορυδαλλού, έφερε στο φως το MEGA και ο αστυν. συντάκτης των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη πτέρυγα των φυλακών, ένας ισοβίτης ασιατικής καταγωγής τραβά βίντεο την ώρα που χτυπά συγκρατούμενούς του αλλοδαπούς και το στέλνει στους συγγενείς τους ζητώντας χρήματα προκειμένου να τους αφήσει ήσυχους.

Οι συγγενείς των θυμάτων απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να διευκρινιστεί για ποιον λόγο οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επιτρέπουν αυτή την κατάσταση και δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τον δράστη.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό.