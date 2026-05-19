Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε δυνητικές συμβάσεις για την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων και τον εκσυγχρονισμό άλλων στη Νότια Κορέα, έναντι ποσού που αθροιστικά φθάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αντιμέτωπη με την απειλή της Βόρειας Κορέας, η Σεούλ θα δαπανήσει 3 δισεκ. δολάρια για την αγορά 24 ελικοπτέρων του ναυτικού, τύπου MH-60R «Romeo» Seahawk, προορισμένα κυρίως για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.

Δεύτερη δυνητική σύμβαση προβλέπει τον εκσυγχρονισμό επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache, προϋπαρχόντων στο νοτιοκορεατικό οπλοστάσιο (σ.σ. 72 ενταγμένα στην αεροπορία στρατού), ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι πωλήσεις αυτές «θα βελτιώσουν τη δυνατότητα της Δημοκρατίας της Κορέας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάνοντας για «αξιόπιστη δύναμη ικανή για την αποτροπή αντιπάλων».

Τον Νοέμβριο του 2025, ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ υποσχέθηκε, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Σεούλ θα αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 25 δισεκ. δολαρίων από τις ΗΠΑ ως το 2030 και θα δαπανήσει επιπλέον 33 δισεκ. δολάρια για τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι παρούσες στη χερσόνησο.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπτυγμένους στη Νότια Κορέα 28.500 στρατιωτικούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση στους συμμάχους των ΗΠΑ, μη εξαιρουμένης της Νότιας Κορέας, να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους και λέει πως αμφισβητεί πόσο ωφελεί την Ουάσιγκτον το να έχει στρατεύματα ανεπτυγμένα στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος Λι λέει πως θέλει να ξαναρχίσουν συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα. Οι χώρες παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή ανακωχή, δεν υπογράφτηκε ποτέ συμφωνία ειρήνης. Όμως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ανταπόκριση από πλευράς Πιονγκγιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε τρεις φορές με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 δεν έχει μπορέσει να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Πιονγκγιάνγκ, η οποία λέει πως έχει γίνει πλέον πυρηνική δύναμη κατά τρόπο οριστικό και «αμετάκλητο».