Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο τραγικός θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Κιάρα Σάλιβαν, μέλους του επίλεκτου σώματος King’s Troop Royal Horse Artillery. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από πτώση από το άλογό της στο Royal Windsor Horse Show το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Σάλιβαν έπεσε από το άλογό της γύρω στις 7 το απόγευμα, λίγο μετά την αποχώρησή της από την αρένα όπου είχε συμμετάσχει σε επίδειξη μπροστά στον βασιλιά Κάρολο Γ’. Παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, υπέστη σοβαρά τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Η οικογένεια και οι φίλοι της απέτισαν συγκινητικά αφιερώματα στη μνήμη της. Ο πατέρας της, Πατ Σάλιβαν, ανάρτησε φωτογραφία της στα κοινωνικά δίκτυα με το μήνυμα: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ». Η μητέρα της, Γουέντι, ευχαρίστησε δημόσια όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, γράφοντας: «Έκανε αυτό που αγαπούσε».

«Μια φωτεινή παρουσία σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν»

Ο διοικητής της μονάδας χαρακτήρισε τη Σάλιβαν, γνωστή ως «Sully», «μια φωτεινή παρουσία σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν». Την περιέγραψε ως εξαιρετικά επαγγελματία στρατιωτικό και σπουδαία αναβάτρια, που προσέγγιζε κάθε ημέρα με μεταδοτική ενέργεια και στήριζε τους συναδέλφους της.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι υπήρξε πρότυπο για πολλούς στρατιώτες, ατρόμητη ιππέας με φυσικό ταλέντο. Από παιδί ασχολούνταν με την ιππασία και συμμετείχε σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων πριν ενταχθεί στον στρατό. «Ήταν πάντα η πρώτη που προσφερόταν να ιππεύσει τα πιο απαιτητικά άλογα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της.

Η 24χρονη ξεχώριζε όχι μόνο για τις ιππικές της ικανότητες αλλά και για το ήθος και τη συνεισφορά της στη μονάδα. Ήταν ικανή ποδοσφαιρίστρια, αφοσιωμένη στη φυσική κατάσταση και ενεργή στην εκπαίδευση νεότερων στρατιωτών.

«Το King’s Troop Royal Horse Artillery έχασε όχι μόνο μια εξαιρετική στρατιωτικό και αναβάτρια, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε τον κόσμο καλύτερο με την παρουσία του», υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση.

Βαθιά συγκίνηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος» από την είδηση του θανάτου της. Εκπρόσωπος του παλατιού ανέφερε ότι ο μονάρχης θα επικοινωνήσει προσωπικά με την οικογένεια για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Ο βασιλιάς και μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο του περιστατικού, χωρίς όμως να αντιληφθούν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Οι σκέψεις και η ειλικρινής συμπαράσταση ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας είναι με τους οικείους της», προστέθηκε.

It is with great sadness that we can confirm the death of Lance Bombardier Ciara Sullivan, who died on 15 May following a tragic incident at the Royal Windsor Horse Show. pic.twitter.com/1syjQNUCHI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2026

Η πορεία της στον στρατό

Η Σάλιβαν είχε παρουσιαστεί σε podcast του Army Benevolent Fund, όπου μιλούσε για την εμπειρία της ως φροντίστρια αλόγων στο King’s Troop. Εντάχθηκε στον βρετανικό στρατό τον Νοέμβριο του 2020 και εκπαιδεύτηκε στο Army Training Centre στο Πίρμπραϊτ, πριν ενταχθεί στη μονάδα της τον Ιούνιο του 2021.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της συμμετείχε σε τελετουργικές επιχειρήσεις όπως οι βασιλικοί χαιρετισμοί πυροβολικού στο Hyde Park και στο Green Park. Έλαβε μέρος στην επιχείρηση Op Bridge για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και στην επιχείρηση Op Golden Orb για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

Πρόσφατα είχε αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Regimental Riding Instructor και εκπαίδευε στρατιωτικά άλογα και νέους ίππους. Συμμετείχε επίσης σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων και στο Troop Race.

Αντιδράσεις και έρευνα

Ο αντιστράτηγος Μάικλ Έλβις, Master Gunner του St James’s Palace, δήλωσε: «Το σοκ από την απώλεια της Λανς Μπομπαρντιέρου Κιάρα Σάλιβαν είναι τεράστιο. Ήταν μια εξαιρετική στρατιωτικός που πέθανε κάνοντας μια δουλειά που αγαπούσε».

Συγκινητικά μηνύματα αναρτήθηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Έλεανορ Λούκας Μπελ έγραψε: «Το άθλημά μας έχασε μία από τις καλύτερες παρουσίες του», ενώ η φίλη της Τζοζεφίν Κόουτς σημείωσε: «Οι αποχαιρετισμοί δεν είναι για πάντα. Δεν είναι το τέλος. Θα μου λείπεις μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Ο αρχιφύλακας της αστυνομίας Μάικλ Λόεμπενμπεργκ κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με τις αρχές. Οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, τη Διεύθυνση Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας και τους διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός, σημειώνοντας ότι «οι σκέψεις όλων είναι με την οικογένεια της στρατιωτικού αυτή τη δύσκολη στιγμή». Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε: «Η Λανς Μπομπαρντιέρος Σιάρα Σάλιβαν υπηρέτησε τη χώρα μας με αφοσίωση. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τον θάνατό της».

Η παράδοση του Royal Windsor Horse Show

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος και η δούκισσα του Εδιμβούργου παρακολούθησαν την εκδήλωση. Το Royal Windsor Horse Show αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς διοργανώσεις της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνταν το αγαπημένο γεγονός της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1943, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την πολεμική προσπάθεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πρώτη εκδήλωση είχαν παραστεί ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, η βασίλισσα Ελισάβετ –η μετέπειτα Βασιλομήτωρ– και οι πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα.