Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα πως ενημερώθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότησης στη Μονάδα 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπαράκα, μετά την επιδρομή drone που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στην περίμετρο των εγκαταστάσεων.

Η επίθεση με drone την Κυριακή προκάλεσε πυρκαγιά σε γεννήτρια κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό άκρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν πως δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας ούτε άλλη επίπτωση σχετικά με τα επίπεδα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις.

