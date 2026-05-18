Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο σημειώθηκε σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, η οποία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σαν Ντιέγκο, πρόκειται για τουλάχιστον έναν ενεργό δράστη που έχει ανοίξει πυρ. Το τζαμί του Ισλαμικού Κέντρου εκκενώθηκε από τους πιστούς που βρισκόταν εκεί. Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, όσο οι αστυνομικοί ασφαλίζουν το σημείο.

Σύμφωνα με το BNO News, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, χωρίς να διευκρινίζεται, αν ο ένας εξ αυτών είναι ο δράστης, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει «εξουδετερωθεί». Πολλοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ομάδες SWAT βρίσκονται στο σημείο.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται ενεργά για την ασφάλεια της περιοχής. Η ταυτότητα του υπόπτου, το κίνητρο και ο πλήρης αριθμός των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.