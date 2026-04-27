Ο άνδρας που επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου οπλισμένος, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ.

Ο δράστης εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο, ωστόσο σε μήνυμα που εξέτασε το Associated Press και το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εστάλη από τον Άλεν σε μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος», κάνει επανειλημμένες αναφορές στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάζει και αφήνει αιχμές για δυσαρέσκεια σχετικά με διάφορες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

Το σοκαριστικό μανιφέστο του 31χρονου

Σε αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Allen φέρεται να γράφει ότι «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει μόνο όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση», προσθέτοντας ότι δεν ταυτίζεται με «θύματα πολέμου, παιδιά που λιμοκτονούν ή ανθρώπους που κακοποιήθηκαν από εγκληματίες του συστήματος».

Σε άλλο σημείο του κειμένου, φέρεται να υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι σε πράξεις βίας «δεν είναι χριστιανική στάση, αλλά συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», ενώ κάνει λόγο για προσωπική του απόφαση να δράσει ενάντια σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο υλικό, ο δράστης φέρεται να είχε καταρτίσει λίστα πιθανών στόχων μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση, την οποία φέρεται να κατέτασσε «κατά σειρά προτεραιότητας», χωρίς να εξαιρεί ανώτερους αξιωματούχους.

Σε άλλο σημείο, περιγράφει και τον σχεδιασμό της επίθεσης, αναφέροντας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει διαφορετικού τύπου πυρομαχικά ώστε να περιορίσει τις παράπλευρες απώλειες, ενώ ταυτόχρονα αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε εκτεταμένη βία αν αυτό ήταν απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του.

Ο Allen φέρεται επίσης να ασκεί κριτική στα μέτρα ασφαλείας του χώρου, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση ήταν τόσο χαλαρή που θα μπορούσε, όπως γράφει, να εισέλθει ακόμη και «βαρύς οπλισμός χωρίς να γίνει αντιληπτός».

«Αν ήμουν Ιρανός πράκτορας αντί για Αμερικανός πολίτης, θα μπορούσα να φέρω ένα βαρύ πολυβόλο εδώ και κανείς δεν θα το είχε καταλάβει», φέρεται να γράφει.

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνεργάζεται με το FBI, το οποίο συνεχίζει την έρευνα για το πλήρες κίνητρο, την ψυχική του κατάσταση και το πώς προμηθεύτηκε τον οπλισμό που χρησιμοποίησε.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν την αυθεντικότητα και το πλήρες περιεχόμενο των γραπτών, τα οποία φέρεται να εστάλησαν στην οικογένειά του λίγο πριν την επίθεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια.

Μέλος της οικογένειας του 31χρονου φερόμενου δράστη, το οποίο κατέθεσε στις Αρχές, ανέφερε ότι ο Άλεν έκανε ριζοσπαστικές δηλώσεις και συχνά μιλούσε για ένα σχέδιο με το οποίο θα «διόρθωνε τα προβλήματα του σημερινού κόσμου».

Τα συγγενικά του πρόσωπα είπαν στους ερευνητές ότι ο Άλεν επισκεπτόταν τακτικά σκοπευτήριο, προκειμένου να εξασκείται στη χρήση πυροβόλων όπλων. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο ύποπτος ήταν μέλος μιας ομάδας με την ονομασία «The Wide Awakes» και είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία με τίτλο «No Kings» στην Καλιφόρνια.

Κόουλ Τόμας Άλεν: O 31χρονος δάσκαλος από τη Νότια Καλιφόρνια

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν που ταυτοποιήθηκε για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ενώ κατοικεί στο Τόρανς, προάστιο του Λος Άντζελες.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που ταιριάζει με το όνομά του και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας για εξετάσεις και παροχής ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν απάντησε σε τηλεφωνική κλήση προς την C2 αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το California Institute of Technology το 2017 με πτυχίο μηχανικού μηχανικής και πήρε μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills πέρυσι.

Ως φοιτητής στο Caltech, το 2017 εμφανίστηκε σε ένα τοπικό ρεπορτάζ για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Άλεν περιγράφει επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει κυκλοφορήσει ένα indie παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam στην τιμή των 1,99 δολαρίων. Κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία των ομοσπονδιακών εμπορικών σημάτων. Στο LinkedIn του, ο Άλεν έγραψε ότι «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με την προσωρινή ονομασία “First Law”».

Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.