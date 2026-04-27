Η υπόθεση εξαφάνισης μιας 30χρονης γυναίκας στο Μεξικό προκάλεσε έντονη συζήτηση για τη χρήση φίλτρων και εργαλείων επεξεργασίας εικόνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι προσπάθειες εντοπισμού της γυναίκας στην πολιτεία Τσιάπας δυσχεράνθηκαν, καθώς οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίσες αναζήτησης από την αστυνομία δεν έμοιαζαν καθόλου με την πραγματική της εμφάνιση.

Η Γκρέσια Γουαδαλούπε Οράντες Μεντόζα εξαφανίστηκε τη νύχτα της 12ης Απριλίου, στον δήμο Οκοσοκοαούτλα δε Εσπινόσα. Μετά την καταγγελία της οικογένειάς της, οι αρχές ενεργοποίησαν το Πρωτόκολλο Άλμπα, έναν μηχανισμό που προβλέπει άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση αγνοουμένων γυναικών. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, η αστυνομία χρησιμοποίησε φωτογραφίες της Γκρέσια από τα κοινωνικά δίκτυα για τη δημιουργία αφισών αναζήτησης, οι οποίες διανεμήθηκαν τόσο διαδικτυακά όσο και στην τοπική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, το πρόσωπο στις φωτογραφίες δεν είχε καμία ομοιότητα με την ίδια, γεγονός που περιέπλεξε την αναγνώρισή της.

Σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος και κάθε ώρα μετρά για τη διάσωση ενός αγνοούμενου, οι αφίσες αναζήτησης έχουν καθοριστική σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η υπερβολική χρήση φίλτρων δυσχέρανε την προσπάθεια των κατοίκων να την εντοπίσουν. «Πώς θα μπορούσαν να τη βρουν με φωτογραφίες γεμάτες φίλτρα;» ήταν ένα από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο που είχε αυτή η λεπτομέρεια στη δημόσια αντίληψη της υπόθεσης.

Ευτυχώς, η γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή αρκετές ημέρες αργότερα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Οκοσοκοαούτλα με τον δήμο Χικιπιλάς και βρίσκεται υπό την επιμέλεια της αστυνομίας. Οι συνθήκες της εξαφάνισής της και του εντοπισμού της παραμένουν απόρρητες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Η συζήτηση για τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση της Γκρέσια Γουαδαλούπε Οράντες Μεντόζα άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τη χρήση φωτογραφιών από τα κοινωνικά δίκτυα στις αφίσες αγνοουμένων. Παρότι αποτελούν την πιο εύκολη πηγή οπτικού υλικού, ειδικοί επισημαίνουν ότι η συχνή χρήση φίλτρων δυσχεραίνει το έργο της αστυνομίας αντί να το διευκολύνει.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέδο, «η Εθνική Επιτροπή Αναζήτησης Αγνοουμένων έχει εντοπίσει εδώ και καιρό ότι οι φόρμες ταυτοποίησης του Πρωτοκόλλου Άλμπα αποτυγχάνουν συχνά, καθώς δημιουργούνται με φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν φίλτρα και ακόμη και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης».