Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στο βόρειο Μεξικό ήταν πράκτορες της CIA.

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, καθώς η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έδωσε ήδη εντολή για κατεπείγουσα έρευνα σχετικά με τον ακριβή ρόλο των δύο ανδρών σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στην πολιτεία Τσιουάουα.

Οι δύο πράκτορες σκοτώθηκαν μαζί με δύο Μεξικανούς συναδέλφους τους το πρωί της Κυριακής, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν γλίστρησε από τον δρόμο και κατέπεσε σε χαράδρα, όπου και εξερράγη.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιστροφή τους από μια αποστολή καταστροφής ενός εκ των μεγαλύτερων εργαστηρίων παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών που έχουν εντοπιστεί ποτέ, γεγονός που εξηγεί το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακού ενδιαφέροντος από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις εξελίξεις, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι ούτε η ίδια ούτε η ομοσπονδιακή ασφάλεια είχαν ενημερωθεί για οποιαδήποτε κοινή επιχείρηση.

Η Μεξικανή πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία γνώση για απευθείας συνεργασία μεταξύ της πολιτείας Τσιουάουα και προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι εξετάζονται πλέον σοβαρές νομικές επιπτώσεις και πιθανή παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Η στάση αυτή αντανακλά την πάγια θέση της για την προάσπιση της μεξικανικής κυριαρχίας, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ για πιο επιθετική δράση κατά των καρτέλ. Η ίδια ξεκαθάρισε πως, αν και υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών, δεν επιτρέπονται κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος ή στον αέρα χωρίς ομοσπονδιακή έγκριση.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από τις αντιφατικές αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φύση της παρουσίας των Αμερικανών στην περιοχή.

Ενώ η Washington Post επιβεβαιώνει την ιδιότητα των θυμάτων ως πρακτόρων της CIA, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Ρόναλντ Τζόνσον, τους περιέγραψε απλώς ως προσωπικό της πρεσβείας.

Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Τσιουάουα, Σέσαρ Χαουρέγκι, υπαναχώρησε από τις αρχικές του δηλώσεις.

Ενώ αρχικά είχε παρουσιάσει τους δύο άνδρες ως «εκπαιδευτές» που συμμετείχαν στην καταστροφή των εργαστηρίων, αργότερα ισχυρίστηκε ότι εκτελούσαν μόνο «βασικό εκπαιδευτικό έργο» και ότι βρίσκονταν σε απόσταση οκτώ έως εννέα ωρών από το σημείο της εφόδου τη στιγμή του συμβάντος, σε μια προσπάθεια προφανώς να υποβαθμίσει την άμεση εμπλοκή τους.

Το πολιτικό διακύβευμα παραμένει εξαιρετικά υψηλό, καθώς η παρουσία πρακτόρων της CIA σε επιχειρησιακό ρόλο εντός του Μεξικού, χωρίς την επίσημη έγκριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αποτελεί «κόκκινο πανί» για τη διοίκηση Σέινμπαουμ.

Το Μεξικό ζητά πλέον επίσημες εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση παραβίασε τη νομοθεσία που απαγορεύει σε ξένους πράκτορες να δρουν αυτόνομα ή σε κοινές αποστολές χωρίς προηγούμενη άδεια στο υψηλότερο επίπεδο.