Ερυθρός λύγκας επιτέθηκε σε νεαρό κυνηγό στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, μετατρέποντας μια συνηθισμένη εξόρμηση για γαλοπούλες σε απρόσμενη περιπέτεια. Ο 19χρονος Κάρσον Μπέντερ, όπως αναφέρει το Fox News, βρέθηκε αντιμέτωπος με το άγριο ζώο που τον δάγκωσε στο χέρι.

Ο Μπέντερ είχε στήσει καρτέρι στη βάση ενός δέντρου, σε ιδιωτική έκταση κοντά στη Νεκούσα. Είχε τοποθετήσει ομοιώματα σε χωράφι με άχυρο και περίμενε υπομονετικά, καθώς αρκετές γαλοπούλες πλησίαζαν ήδη προς το σημείο του.

«Άκουγα γουργουρίσματα από διάφορες κατευθύνσεις και τα πουλιά είχαν εμφανιστεί στο χωράφι και προχωρούσαν προς το μέρος μου», είπε ο Μπέντερ στην εφημερίδα Milwaukee Sentinel. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν απρόσμενη τροπή όταν ένιωσε κάτι πίσω του.

Χωρίς να κινηθεί για να μην τρομάξει τα πουλιά, σήκωσε το κινητό του και ενεργοποίησε την κάμερα για να δει τι συνέβαινε. «Έστρεψα την κάμερα του κινητού και η αγριόγατα με κοιτούσε. Σκέφτηκα: “Ωχ, όχι”», δήλωσε. Ο λύγκας, βάρους περίπου 11 κιλών, τον παρατηρούσε για λίγα δευτερόλεπτα πριν ορμήσει, δαγκώνοντάς τον στο χέρι. Ο νεαρός κατάφερε να τον απομακρύνει και το ζώο τράπηκε σε φυγή.

«Ανακάλυψα ότι είμαι καλός στο να προσελκύω γάτες και γαλοπούλες! Τρία λεπτά αργότερα, έχασα ένα πουλί σε απόσταση 35 μέτρων και μετά πήγα στο ιατρείο. Μόνο μερικές γρατσουνιές στον ώμο», έγραψε ο Μπέντερ στο Instagram, περιγράφοντας με χιούμορ την εμπειρία του.

Σύμφωνα με ειδικούς στην άγρια φύση, παρότι αρπακτικά όπως οι αγριόγατες μπορεί να ανταποκριθούν στους ήχους των γαλοπούλων, πραγματικές επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Συνήθως, το ζώο αντιλαμβάνεται γρήγορα την παρουσία ανθρώπου και απομακρύνεται.