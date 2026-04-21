Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι φέρονται να χρησιμοποιούν πρακτικές σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης με στόχο τον εξαναγκασμό Παλαιστινίων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Δυτική Όχθη, οδηγώντας σε βίαιο εκτοπισμό, σύμφωνα με νέα έκθεση ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Η έκθεση καταγράφει μαρτυρίες γυναικών, ανδρών και παιδιών που περιγράφουν σοκαριστικές επιθέσεις, όπως εξαναγκασμό σε εκγύμνωση, επώδυνες σωματικές έρευνες και δημόσια έκθεση γεννητικών οργάνων, ακόμη και σε ανηλίκους. Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, στοχεύουν στην ταπείνωση και την ψυχολογική κατάρρευση των θυμάτων.

Άλλες μορφές βίας περιλαμβάνουν ούρηση πάνω σε Παλαιστίνιους, λήψη και διανομή εξευτελιστικών φωτογραφιών, παρακολούθηση γυναικών σε προσωπικές στιγμές, απόπειρες βιασμού με αντικείμενα και απειλές σεξουαλικής κακοποίησης. Οι μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της Συμμαχίας για την Προστασία της Δυτικής Όχθης (West Bank Protection Consortium).

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 16 περιστατικά σεξουαλικής βίας που συνδέονται με τη σύγκρουση μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται πολύ υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα αποφεύγουν να μιλήσουν λόγω φόβου και κοινωνικού στιγματισμού.

Σεξουαλική βία ως μέσο εκτοπισμού

Η έκθεση με τίτλο «Σεξουαλική βία και αναγκαστικός εκτοπισμός στη Δυτική Όχθη» επισημαίνει ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν επιταχύνει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Πάνω από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η αύξηση της βίας, ιδίως κατά γυναικών και παιδιών, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή τους.

«Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη σεξουαλική παρενόχληση ως τη στιγμή που ο φόβος μετατράπηκε από χρόνιο σε αφόρητο», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις όπου Ισραηλινοί στρατιώτες φέρονται να απέτυχαν να αποτρέψουν ή να τιμωρήσουν τους δράστες τέτοιων επιθέσεων.

Μαρτυρίες περιλαμβάνουν περιστατικά κατά τα οποία γυναίκες υποβλήθηκαν σε εξευτελιστικές έρευνες από στρατιώτες και εποίκους, ενώ άνδρες και αγόρια έγιναν επίσης στόχοι σεξουαλικής κακοποίησης. Ενδεικτικά, στην κοινότητα Κίρμπετ Χούμσα, ένας 29χρονος άνδρας καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε και ταπεινώθηκε δημόσια από εποίκους.

Κλιμάκωση της βίας και κοινωνικές συνέπειες

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τον Οκτώβριο του 2023 καταγράφηκαν περιστατικά όπου έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν και κακοποίησαν Παλαιστινίους, ενώ προσπάθησαν να βιάσουν έναν από αυτούς με κοντάρι σκούπας. Οι εικόνες των θυμάτων διακινήθηκαν στη συνέχεια διαδικτυακά, εντείνοντας τον εξευτελισμό τους.

Η σεξουαλική βία είχε σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες που δεν εκτοπίστηκαν. Πολλές γυναίκες σταμάτησαν να εργάζονται και κορίτσια εγκατέλειψαν το σχολείο για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις, οδηγώντας σε αύξηση των πρόωρων γάμων. Γονείς, σύμφωνα με την έκθεση, προχώρησαν σε γάμους ανηλίκων για λόγους «προστασίας».

Καταγγελίες από οργανώσεις και κουλτούρα ατιμωρησίας

Το Κέντρο Νομικής Βοήθειας και Συμβουλευτικής για τις Γυναίκες (WCLAC) στη Ραμάλα τεκμηριώνει επίσης περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης από Ισραηλινούς στρατιώτες, περιλαμβανομένων περιστατικών στα σημεία ελέγχου. Η υπεύθυνη του WCLAC, Κιφάγια Χράιμ, δήλωσε ότι η οργάνωση γνωρίζει «ίσως το 1% των πραγματικών περιστατικών», λόγω του φόβου των θυμάτων να μιλήσουν.

Η Μιλένα Ανσάρι, επικεφαλής του τμήματος των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στην οργάνωση Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ, τόνισε ότι η αύξηση των περιστατικών συνδέεται με μια «ευρύτερη κουλτούρα ατιμωρησίας». Όπως είπε, η πρόσφατη απόφαση μη δίωξης στρατιωτών που κατηγορήθηκαν για βιασμό κρατούμενης «έστειλε ένα σαφές μήνυμα αποδοχής της σεξουαλικής βίας».

Η ίδια υποστήριξε πως «υπάρχει μια κουλτούρα αποδοχής των σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων» και ότι ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει υπάρξει σαφής καταδίκη τέτοιων πράξεων.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η έκθεση βασίστηκε σε 83 συνεντεύξεις με μέλη παλαιστινιακών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων εκτοπισμένων οικογενειών, ακτιβιστών και τοπικών ηγετών. Αν και δεν αποτελεί στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα, τα ευρήματα αποτυπώνουν μια συστηματική πρακτική πίεσης μέσω σεξουαλικής βίας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήσεις της εφημερίδας Guardian σχετικά με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από στρατιώτες.