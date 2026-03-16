Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ προς την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία ανακοίνωσε για το 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση των πληγέντων πληθυσμών και τη στήριξη κρίσιμων υποδομών στις περιοχές αυτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΕ θα διαθέσει στη Συρία 210 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την παροχή προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Για την Παλαιστίνη προβλέπονται 124 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν σε επισιτιστική βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση.

Παράλληλα, ο Λίβανος θα λάβει 100 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, στήριξη οικογενειών, υπηρεσίες προστασίας, στέγαση και εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι πτήσεις αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει, μεταφέροντας ιατρικά είδη και βασικά προϊόντα στις πληγείσες περιοχές.

Στην Ιορδανία θα διατεθούν συνολικά 15,5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, καθώς και για την κάλυψη αναγκών προσφύγων εντός και εκτός καταυλισμών. Τέλος, στην Αίγυπτο θα δοθούν 8 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.