To Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς εκεχειρίας που θα οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ο χρόνος και οι όροι της διαδικασίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Η Βηρυτός σχηματίζει αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία. Τρεις Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Λίβανος ζητά διευκρινίσεις για το αν το Ισραήλ θα τηρήσει το πρώτο σημείο του προέδρου Τζόζεφ Αούν την απαίτηση για πλήρη εκεχειρία, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Οι αναμενόμενες συνομιλίες αποκαλύφθηκαν πρώτη φορά από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz το Σάββατο.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη ειδοποίηση από το Ισραήλ σχετικά με τις συζητήσεις.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από ισραηλινής πλευράς είναι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου Ρον Ντέρμερ, ενώ στη διαδικασία εμπλέκεται και η Γαλλία.

Επαφές και διεθνής μεσολάβηση

Το στρατιωτικό ραδιόφωνο του Ισραήλ μετέδωσε την Κυριακή ότι ο Dermer, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός στρατηγικών υποθέσεων, επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία για να συζητήσει τις επικείμενες συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να αρχίσουν μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της, υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ.

Το γραφείο του Netanyahu δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ διέψευσε νωρίτερα την Κυριακή ότι διεξάγονται συνομιλίες με τον Λίβανο.

Η εμπλοκή του Λιβάνου στη σύγκρουση

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργεί ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με επιθετική εκστρατεία που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων στον Λίβανο και έχει εκτοπίσει πάνω από 800.000 πολίτες.

Ο Aoun έχει εκφράσει τη βούληση του λιβανικού κράτους για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, επιδιώκοντας τον τερματισμό του πολέμου.

Εσωτερικές εντάσεις στη Βηρυτό

Η ετοιμότητα του Λιβάνου για διάλογο με το Ισραήλ συμπίπτει με την αύξηση των εσωτερικών εντάσεων γύρω από το καθεστώς της Χεζμπολάχ ως ένοπλης οργάνωσης. Η κυβέρνηση της Βηρυτού απαγόρευσε αυτόν τον μήνα τις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε την απόφαση και συνέχισε τις επιθέσεις, εκτοξεύοντας εκατοντάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters την Παρασκευή ότι η εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ πιθανόν να ενταθεί και να συνεχιστεί ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των πληγμάτων στο Ιράν.