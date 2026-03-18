Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πλέον μεταφερθεί εντός του Ισραήλ, όπου η μέχρι πρότινος αίσθηση ασφάλειας και «ανέγγιχτου» έχει αντικατασταθεί από αβεβαιότητα και φόβο για το αύριο.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, οι αφίξεις Ισραηλινών που επιλέγουν να απομακρυνθούν από την εστία της έντασης πυκνώνουν. Όπως περιγράφουν, η καθημερινότητα έχει ανατραπεί, καθώς κάθε λίγες ώρες ηχούν συναγερμοί για πυραυλικές επιθέσεις και drones, αναγκάζοντας τους πολίτες να τρέχουν στα καταφύγια.

Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ στοχοποίησε την αεροπορική βάση Παλματσίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Αναζητώντας ασφάλεια μακριά από τη σύγκρουση

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, πολλοί Ισραηλινοί που φτάνουν στην Αθήνα εκφράζουν είτε την ελπίδα για ειρήνη, είτε τη στήριξή τους στις επιλογές του Νετανιάχου και του Τραμπ, παρά το εύθραυστο κλίμα στη χώρα τους και στη Μέση Ανατολή γενικότερα.

Μόνο σε μία ημέρα, 23 πτήσεις από τη Μέση Ανατολή –κυρίως από Τελ Αβίβ και Χάιφα– ακυρώθηκαν, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια.

«Σειρήνες όλη την ώρα – Πλήρωσα πολλά χρήματα για να φύγω»

Ένας επιβάτης που έφτασε στην Αθήνα περιγράφει την ένταση που επικρατεί στην Ιερουσαλήμ, μια πόλη που ζει στους ρυθμούς των συναγερμών. «Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Σειρήνες όλη την ώρα, να τρέχουμε διαρκώς στα δωμάτια ασφαλείας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», δηλώνει.

Η φυγή του, όπως λέει, δεν ήταν εύκολη: «Πλήρωσα πολλά χρήματα για να μπορέσω να φύγω, ώστε να επιστρέψω στην οικογένειά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχα κλείσει την πτήση για αυτή την Πέμπτη, αλλά ακυρώθηκε, οπότε κατάφερα να βρω θέση σε μια άλλη».

Ζώντας στην Ιερουσαλήμ, περιγράφει πως «η ένταση είναι ίδια με την υπόλοιπη χώρα, αν και στα βόρεια δέχονται περισσότερους πυραύλους και ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ». Όπως σημειώνει, «οι περισσότεροι δικοί μου άνθρωποι είναι ακόμα εκεί. Προσπαθούν όλοι να βρουν πτήσεις για να φύγουν. Ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει σύντομα».

«Χρειάστηκε να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους»

Η οικονομική ζωή στο Ισραήλ έχει επίσης επηρεαστεί, με πολλούς πολίτες να βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής απραξίας. Κάτοικος του κεντρικού Ισραήλ εξηγεί πως η καθημερινότητα έχει «παγώσει». «Όλα είναι όπως συνήθως, αλλά τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η αγορά εργασίας έχει σχεδόν νεκρώσει», αναφέρει.

«Χρειάστηκε να σταματήσουμε, να βγούμε από το αυτοκίνητο και να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους», προσθέτει. Παρότι δεν υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, «κάθε δύο – τρεις ώρες έχουμε σειρήνες και συναγερμούς. Φυσικά ανησυχούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πόσο θα διαρκέσει».

«Ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά»

Παρά την ένταση, δεν λείπουν όσοι στηρίζουν τις επιλογές Νετανιάχου και Τραμπ για το Ιράν. Επιβάτης που ζει στο Μάντσεστερ, αλλά βρισκόταν στο Ισραήλ, λέει: «Η καθημερινή ζωή είναι αρκετά ήρεμη. Είναι μόνο αυτή η μία ή δύο φορές την ημέρα που πηγαίνουμε στα καταφύγια, αλλά κατά τα άλλα η ζωή είναι πολύ ήρεμη. Ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα αγχωμένος».

Ο ίδιος τονίζει: «Δεν φοβάμαι, γιατί οι Ισραηλινοί έχουν ένα καλό σύστημα ‘Σιδηρού Θόλου’. Επίσης πηγαίνουμε στα καταφύγια, οπότε είμαστε πολύ ασφαλείς. Ελπίζω ο πόλεμος να τελειώσει και να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Αλλά ξέρω ότι ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά. Ξέρουν τι κάνουν».

«Ελπίζω να επιστρέψω μετά τον πόλεμο»

Για τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, η απειλή των βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί πλέον καθημερινότητα. «Έρχομαι από το Τελ Αβίβ. Πώς είναι τα πράγματα στο Ισραήλ; Είναι δύσκολο με τους πυραύλους. Δεν έχεις και πολλά να κάνεις όταν βαλλιστικοί πύραυλοι έρχονται κατά πάνω σου», δηλώνει ένας νέος που αναχωρεί για τις ΗΠΑ.

«Οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται. Είναι απλώς θραύσματα. Στην Ιερουσαλήμ δεν είχαμε απευθείας χτυπήματα. Τώρα έχω πτήση για τις ΗΠΑ. Θα γυρίσω στο Ισραήλ. Έχω σπουδές εκεί. Επομένως, ελπίζω να επιστρέψω μετά τον πόλεμο», καταλήγει.