Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, εξέλιξη που η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι εξουδετέρωσε τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας του Ιράν σε πρόσφατα πλήγματα, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν τον Λαριτζανί ως «έναν από τους πιο έμπειρους και σημαντικούς παράγοντες της ιρανικής ηγεσίας».

Όπως μετέδωσε το BBC, μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, οι IDF ανέφεραν ότι ο Λαριτζανί «λειτουργούσε ως ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος», καθοδηγώντας τη μάχη εναντίον του Ισραήλ και των γειτονικών χωρών.

Η πορεία και ο ρόλος του Αλί Λαριτζανί

Ο Λαριτζανί θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στον μηχανισμό λήψης στρατηγικών αποφάσεων του Ιράν. Είχε την εποπτεία της πολιτικής εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδου αυξημένης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου, ανέλαβε πιο ενεργό δημόσιο ρόλο από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λαριτζανί εθεάθη να περπατά ανάμεσα σε πλήθη σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Τεχεράνη, γεγονός που ερμηνεύθηκε ως επίδειξη ανυπακοής απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την 1η Μαρτίου 2026, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό διάγγελμα μετά τις κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε ανώτερους Ιρανούς ηγέτες, μεταξύ αυτών και του Αλί Χαμενεΐ.

Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ», σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης στην πολιτική αντιπαράθεση.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] έχουν βάλει φωτιά στην καρδιά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα κάψουμε τις καρδιές τους. Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

«Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν ένα αξέχαστο μάθημα στους καταραμένους διεθνείς καταπιεστές», πρόσθεσε.

Η πολιτική δυναστεία των Λαριτζανί

Ο Λαριτζανί προέρχεται από μία από τις πιο επιδραστικές πολιτικές οικογένειες του Ιράν. Το περιοδικό Time είχε χαρακτηρίσει το 2009 τη δυναστεία των Λαριτζανί ως τους «Κένεντι του Ιράν», υπογραμμίζοντας την ισχυρή παρουσία τους σε καίριους θεσμούς του κράτους.

Αρκετοί από τους αδελφούς του κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις στο δικαστικό σώμα, στην εξωτερική πολιτική και στον κλήρο, εδραιώνοντας την επιρροή της οικογένειας σε όλο το πολιτικό σύστημα.

Ο Λαριτζανί ανέλαβε γραμματέας του SNSC τον Αύγουστο του 2025, έχοντας διατελέσει στην ίδια θέση και την περίοδο 2005-2007. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του κοινοβουλίου από το 2008 έως το 2020 και βασικός διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η θητεία του ως επικεφαλής ασφαλείας συνέπεσε με αυξημένες στρατιωτικές εντάσεις και διπλωματικές αναταράξεις, περιλαμβανομένων διαφορών με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πριν αναλάβει ανώτερους κυβερνητικούς ρόλους. Αργότερα διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB και επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά ζητήματα.

Ακαδημαϊκή πορεία και συγγραφικό έργο

Ο Λαριτζανί κατείχε διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με έρευνα επικεντρωμένη στο έργο του Ιμμάνουελ Καντ.

Επηρεασμένος βαθιά από τον Καντ, συνέγραψε πληθώρα βιβλίων, μεταξύ των οποίων: