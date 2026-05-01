Έντονη αντίδραση είχε ο Άλμπερτ Ριέρα στη συνέντευξη Τύπου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον προπονητή της γερμανικής ομάδας να απαντά σε δημοσιεύματα και φήμες περί προβλημάτων στα αποδυτήρια, ιδιαίτερα αναφορικά με τη σχέση του με τον επιθετικό Γιόναταν Μπούρκχαρντ.

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την αμφισβήτηση που, όπως είπε, δημιουργείται γύρω από την ομάδα και τα εσωτερικά της, κάνοντας λόγο για «δηλητήριο» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Δεν θα αποδεχτώ κανένα ψέμα. Δεν είμαι μαριονέτα, είμαι προπονητής και απαιτώ σεβασμό», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τα ΜΜΕ απέναντι στον κόσμο της ομάδας.

Αναφερόμενος στον Μπούρκχαρντ, διέψευσε κάθε σενάριο έντασης, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα λειτουργεί σε φυσιολογικά επίπεδα και πως η ατμόσφαιρα στις προπονήσεις είναι θετική.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας ενόψει της συνέχειας, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές του θα συνεχίσουν να δίνουν το μέγιστο για την επίτευξη των στόχων της Άιντραχτ μέχρι το τέλος της σεζόν.