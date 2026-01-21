Τεράστια νίκη πανηγύρισε η Κάραμπακ, επικρατώντας με 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της league phase του Champions League. Οι Αζέροι έφτασαν τους δέκα βαθμούς στη βαθμολογία, αφήνοντας τη γερμανική ομάδα στους τέσσερις και κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4’, με τον Ντουράν να εκμεταλλεύεται αμυντική αδράνεια και να σκοράρει από κοντά. Η Άιντραχτ αντέδρασε γρήγορα και ισοφάρισε στο 10’, όταν ο Ουζούν νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με σουτ από το ύψος της περιοχής.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι Γερμανοί πήραν προβάδισμα στο 78’ με εύστοχο πέναλτι του Σαϊμπί, όμως η Κάραμπακ απάντησε άμεσα. Στο 80’, ο Ντουράν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Οι Αζέροι πίεσαν μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν στο 94’, όταν ο Μουσταφαζάντα σκόραρε το νικητήριο γκολ, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.