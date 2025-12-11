Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι αγγλικές ομάδες παρουσιάζουν εντυπωσιακή συνέπεια στη φάση των ομίλων του Champions League, όμως αυτή η υπεροχή δεν έχει μεταφερθεί και στα νοκ άουτ. Η Άρσεναλ είναι η πιο πρόσφατη ομάδα που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Premier League στην αρχική φάση, μετά το άνετο 3-0 επί της Κλαμπ Μπριζ στη Βελγική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase.

Με τη νίκη αυτή, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τους 18 βαθμούς, διατηρώντας το απόλυτο στις πρώτες έξι αναμετρήσεις — επίτευγμα μοναδικό στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έγινε έτσι η τέταρτη αγγλική ομάδα που πετυχαίνει αντίστοιχο ξεκίνημα την τελευταία πενταετία.

Προηγήθηκαν η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι τις σεζόν 2021/22 και 2023/24 με το προηγούμενο format, ενώ οι «ρεντς» επανέλαβαν το επίτευγμα και πέρσι, ολοκληρώνοντας τη League Phase με επτά νίκες και μία ήττα.

6 – Arsenal this season is just the fourth occasion that an English side has won each of their first six games of a UEFA Champions League campaign, after Liverpool in 2021-22, Manchester City in 2023-24, and Liverpool again in 2024-25. Momentum. pic.twitter.com/gBggC37dP5 — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2025

Ωστόσο, όλες αυτές οι ομάδες είχαν κάτι κοινό: καμία δεν έφτασε στην κατάκτηση του Champions League. Η Λίβερπουλ ηττήθηκε στον τελικό του 2022 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Σίτι αποκλείστηκε ξανά από τη Ρεάλ στα προημιτελικά του 2024, ενώ πέρσι οι «κόκκινοι» σταμάτησαν στους «16» από την Παρί Σεν Ζερμέν — όλες αποκλεισμένες από τον μετέπειτα πρωταθλητή.

Η Άρσεναλ, με την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας της στη διοργάνωση, επιδιώκει να βάλει τέλος σε αυτήν την… ιδιότυπη «κατάρα» και να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κορυφή της Ευρώπης.