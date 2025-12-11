Σε μια αναμέτρηση που δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις, η Αθλέτικ Μπιλμπάο κράτησε στο μηδέν την Παρί Σεν Ζερμέν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Παριζιάνοι είχαν την κατοχή και έλεγξαν το πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε καθαρές ευκαιρίες, με μοναδικές αξιόλογες στιγμές το σουτ του Μπαρκολά στο 37’ και το δοκάρι του ίδιου παίκτη στο 65’.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε παρουσίασε άριστη αμυντική οργάνωση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις απειλές προς την εστία της, με τον Ουνάι Σιμόν να έχει καθοριστικές επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Παρί έμεινε τρίτη με 13 βαθμούς και πλέον δύσκολα μπορεί να κυνηγήσει την κορυφή, αφού βρίσκεται στο -5 από την Άρσεναλ.

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν ανώτερη σε κατοχή και ρυθμό, όμως συνάντησε έναν ανυπέρβλητο Νικίτα Χάικιν. Ο Ρώσος πορτιέρε σταμάτησε κάθε μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, πριν η Μπόντο ισοφαρίσει με κεφαλιά του Αλεσαμί στο 42’, κάνοντας το 1-1 απέναντι στη ροή του αγώνα. Ο Μπραντ είχε ήδη ανοίξει το σκορ στο 18’, αλλά οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να «κλειδώσουν» το ματς.

Η γηπεδούχος προηγήθηκε ξανά στο 51’ με νέο τέρμα του Μπραντ, ωστόσο οι Νορβηγοί χτύπησαν στο τέλος: στο 67’ ο Κόμπελ είπε «όχι» στον Εβιεν, αλλά ο Χάουγκε πήρε το ριμπάουντ και με τρομερό σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το 2-2. Παρά τις πολλές ευκαιρίες –και τις συνεχόμενες χαμένες προσπάθειες του Μπάιερ– η Ντόρτμουντ δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και έμεινε 10η με 11 βαθμούς, ενώ η Μπόντο πανηγύρισε έναν ιστορικό βαθμό, τον τρίτο της στη διοργάνωση.