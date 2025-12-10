Το πρώτο… πιάτο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με το ελληνικό ενδιαφέρον να μην λείπει.
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Καϊράτ στην Αστάνα επικρατώντας με 1-0, και έτσι έφτασε τους 5 βαθμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα που δίνει και την πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-1 την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη.
Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Ίντερ στο Μιλάνο με 1-0, ενώ η Αταλάντα λύγισε την Τσέλσι με 2-1 στην έδρα της. Θετικό αποτέλεσμα και για την Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της Αϊντχόφεν με 3-2, όπως ακριβώς έκανε και η Μαρσέιγ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2). Τέλος, η Τότεναμ είχε εύκολο έργο με την Σλάβια Πράγας (3-0) και η Μονακό νίκησε τη Γαλατασαράι με 1-0.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Champions League
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα – Τσέλσι 2-1
Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3
Μονακό – Γαλατασαράι 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι
22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
22:00 Μπενφίκα – Νάπολι
22:00 Γιουβέντους – Πάφος
22:00 Μπριζ – Άρσεναλ
22:00 Αθλέτικ – Παρί
Η βαθμολογία στη League Phase του Champions League (σε 6 αγωνιστικές)
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
22:00 Ίντερ-Άρσεναλ
22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ
22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε
22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι
22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα
22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Πάφος
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα
22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν
22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο