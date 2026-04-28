Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.

Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι χρεωστικές δηλώσεις αποφέρουν στο κράτος φόρους ύψους 730,1 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τα δημόσια έσοδα. Παράλληλα, οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφές συνολικού ύψους 220,7 εκατ. ευρώ.

Περίπου 446.500 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή ή συμψηφισμό, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 94,6 εκατ. ευρώ. Για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών, η διαδικασία είναι αυτόματη και τα χρήματα αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στους λογαριασμούς τους, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες προς το Δημόσιο.

Ωστόσο, για ένα μέρος των δικαιούχων, η επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά. Αντίθετα, θα χρησιμοποιηθεί για να «σβήσει» άλλες οφειλές μέσω ΔΟΥ ή κεντρικών συμψηφισμών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Μαζί με τα Ε1, έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερα από 712.000 έντυπα Ε2 για εισοδήματα από ενοίκια και 175.000 έντυπα Ε3 που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δείχνοντας την πρόοδο και στα συνοδευτικά έντυπα της φετινής περιόδου.