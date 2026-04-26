Μια νέα εποχή για τη ναυτική ισχύ της Κίνας ανατέλλει με την επικείμενη πλήρη επιχειρησιακή ένταξη του αεροπλανοφόρου «Fujian», ενός πλοίου που φιλοδοξεί να αλλάξει τις ισορροπίες όχι μόνο στην Ασία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τρίτο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο του κινεζικού στόλου, που εντάχθηκε τυπικά σε υπηρεσία το 2025, αναμένεται να φτάσει σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέχρι το τέλος του 2026, αποτελώντας το πιο φιλόδοξο βήμα της χώρας στην κατεύθυνση της ναυτικής υπερδύναμης.

Το «Fujian» δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολεμικό πλοίο. Με εκτόπισμα που ξεπερνά τους 80.000 τόνους, αποτελεί το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο σκάφος που έχει κατασκευάσει ποτέ η Κίνα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αεροπλανοφόρα της, εισάγει ένα νέο επίπεδο επιχειρησιακών δυνατοτήτων, χάρη κυρίως στο εξελιγμένο σύστημα καταπέλτη που διαθέτει. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την απογείωση βαρύτερων και πιο σύνθετων αεροσκαφών, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό και την ποιότητα των επιχειρησιακών αποστολών.

Η σημασία του νέου αυτού συστήματος είναι καθοριστική. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα αεροπλανοφόρα τύπου «ski-jump», όπου τα αεροσκάφη απογειώνονται μέσω ανηφορικής ράμπας, το σύστημα καταπέλτη επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των μαχητικών και των υποστηρικτικών αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ακτίνα δράσης, αυξημένο φορτίο οπλισμού και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων, στοιχείο που θεωρείται κομβικό για τον πόλεμο του μέλλοντος.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες, η Κίνα πέρασε από την απόκτηση ενός παλαιού σοβιετικού αεροπλανοφόρου – του Varyag – στην ανάπτυξη ενός στόλου που πλέον περιλαμβάνει τρία ενεργά αεροπλανοφόρα. Η ταχύτητα αυτής της προόδου αποτυπώνει τη στρατηγική βούληση του Πεκίνου να επεκτείνει την επιρροή του πέρα από τα στενά όρια της Νότιας Σινικής Θάλασσας και να αποκτήσει δυνατότητες παγκόσμιας προβολής ισχύος.

Σήμερα, η Κίνα έχει ήδη εδραιωθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης αεροπλανοφόρων στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της δεν σταματούν εκεί. Ο πρόεδρος Xi Jinping έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη έως και εννέα αεροπλανοφόρων μέχρι το 2035, ένα σχέδιο που, αν υλοποιηθεί, θα μεταβάλει ριζικά τη γεωπολιτική ισορροπία στους ωκεανούς.

Η πλήρης επιχειρησιακή ένταξη του «Fujian» προϋποθέτει μια σειρά από εντατικές δοκιμές και ασκήσεις σε ανοιχτές θάλασσες. Οι αποστολές αυτές δεν έχουν μόνο τεχνικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας του αεροναυτικού συγκροτήματος σε πραγματικές συνθήκες. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, η Κίνα επιχειρεί να αποκτήσει την εμπειρία που απαιτείται για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας μακριά από τις ακτές της.

Παράλληλα, το Πεκίνο προβάλλει και έναν πιο «ήπιο» ρόλο για τα αεροπλανοφόρα του, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, διαχείρισης φυσικών καταστροφών ή αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη ρητορική, η στρατηγική διάσταση παραμένει κυρίαρχη, ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο η Κίνα θεωρεί ζωτικής σημασίας για την εθνική της κυριαρχία.

Η ενίσχυση του κινεζικού στόλου αεροπλανοφόρων προκαλεί ήδη ανησυχία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και άλλες χώρες της περιοχής, που βλέπουν την ισορροπία ισχύος να μεταβάλλεται. Η παρουσία ενός τόσο προηγμένου πλοίου, ικανού να επιχειρεί σε μεγάλες αποστάσεις, ενισχύει σημαντικά την ικανότητα της Κίνας να επηρεάζει εξελίξεις σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Το «Fujian» δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Είναι ένα σαφές μήνυμα στρατηγικής πρόθεσης. Σε έναν κόσμο που επιστρέφει σε λογικές μεγάλων δυνάμεων και ανταγωνισμού, η Κίνα δείχνει ότι είναι έτοιμη να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ξηρά και την οικονομία, αλλά και στις θάλασσες του πλανήτη.