Ένα γιγάντιο χταπόδι, που θυμίζει το μυθικό θαλάσσιο τέρα της σκανδιναβικής μυθολογίας Κράκεν, ικανό να καταστρέφει πλοία, φαίνεται πως περιπλανιόταν στους ωκεανούς την εποχή των δεινοσαύρων, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science.

Απολιθώματα της γνάθου του αποκαλύπτουν ότι το μήκος του κυμαινόταν από επτά έως δεκαεννέα μέτρα. Το θαλάσσιο αυτό πλάσμα έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο, πριν από περίπου 86 έως 72 εκατομμύρια χρόνια.

Το είδος, γνωστό ως Nanaimoteuthis haggarti, περιγράφεται από τους ερευνητές ως κορυφαίος θηρευτής και ένα από τα μεγαλύτερα ασπόνδυλα που έχουν εντοπιστεί ποτέ. Οι επιστήμονες το συνέκριναν με τον μυθικό Κράκεν, το τεράστιο θαλάσσιο τέρας, υπογραμμίζοντας τις εντυπωσιακές ομοιότητες ως προς το μέγεθος και τη δύναμή του.

Ο παλαιοντολόγος και επικεφαλής της έρευνας Yasuhiro Iba του Πανεπιστημίου Hokkaido δήλωσε ότι «το σώμα ενός σύγχρονου γιγάντιου καλαμαριού μπορεί να φτάσει τα 12 μέτρα σε μήκος, όμως το Nanaimoteuthis haggarti εκτιμάται ότι ήταν ακόμη μεγαλύτερο».

Ο κ. Iba σημείωσε ότι η έρευνά του απέδειξε ότι τα γιγάντια ασπόνδυλα, και συγκεκριμένα τα χταπόδια, λειτουργούσαν ως κορυφαίοι θηρευτές στις θάλασσες της Κρητιδικής περιόδου.

Τι μαρτυρούν τα απολιθώματα από Κίνα και Καναδά

Τα απολιθώματα που μελέτησαν οι επιστήμονες προέρχονται από την Ιαπωνία και το νησί Βανκούβερ στον Καναδά. Έδειξαν έντονη φθορά στο «ράμφος» του πλάσματος, το μοναδικό σκληρό τμήμα του σώματος ενός χταποδιού.

Η φθορά αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενη σύνθλιψη σκληρών δομών, όπως οστά και κελύφη. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πλάσμα κυνηγούσε μεγάλα ψάρια, οστρακόδερμα και άλλα ογκώδη θαλάσσια είδη.

Εξαφαντίστηκαν μαζί με τους δεινόσαυρους

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους σύγχρονους θαλασσοπόρους, καθώς το Nanaimoteuthis haggarti εξαφανίστηκε περίπου πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, όταν περίπου εξαφανίστηκαν και οι δεινόσαυροι.

