Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κιότο εντόπισαν ένα μέχρι σήμερα άγνωστο σεισμικό σήμα, μια ιδιαίτερη «φάση διακοπής», που φαίνεται να σηματοδοτεί τη στιγμή κατά την οποία ένας μεγάλος σεισμός παύει να εξελίσσεται πάνω σε ένα ρήγμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκαν στο Science, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αξιολογούν τον σεισμικό κίνδυνο κοντά σε ενεργά ρήγματα.

Η ανακάλυψη προέκυψε όταν οι ερευνητές Jesse Kearse και Yoshihiro Kaneko παρατήρησαν ένα επαναλαμβανόμενο αρνητικό μοτίβο σε σεισμικές καταγραφές από περιοχές κοντά σε ρήγματα — ένα φαινόμενο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί από τα υπάρχοντα μοντέλα δυναμικής ρήξης. Όπως ανέφερε ο Kearse, η μελέτη ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας κατανόησης και ερμηνείας των σεισμικών δεδομένων σε σχέση με τη διαδικασία γένεσης των σεισμών.

Η ομάδα συνδύασε καταγεγραμμένες κινήσεις του εδάφους με δορυφορικές μετρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις δυναμικής ρήξης, προκειμένου να εντοπίσει την προέλευση της ανωμαλίας. Συγκρίνοντας τα πραγματικά δεδομένα με τις προβλέψεις των μοντέλων, συνέδεσαν την αρνητική φάση με τη διαδικασία τερματισμού του σεισμού. Η φάση τερματισμού αναγνωρίστηκε ως ένα συνεκτικό σήμα που εμφανίζεται σε πολλές καταγραφές κοντινού πεδίου μεγάλων σεισμών οριζόντιας ολίσθησης. Εμφανίζεται πιο καθαρά κοντά στα άκρα της ρήξης, συνδέοντάς την άμεσα με το πού και πώς ολοκληρώνεται ένας σεισμός. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ισχυρότερα σήματα παράγονται όταν η ρήξη σταματά απότομα, αντί να εξασθενεί σταδιακά.

Αυτή η διαφορά έχει κρίσιμη σημασία για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς η φάση διακοπής προκαλεί παρατεταμένες εδαφικές κινήσεις τύπου μαστίγιου, που αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τη δομική μηχανική. Τα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις κινήσεις, ιδιαίτερα κοντά στα άκρα των ρηγμάτων και στα εσωτερικά όρια τμημάτων, όπου η απότομη διακοπή είναι πιο πιθανή.

Μέχρι σήμερα, η διακοπή της ρήξης αποτελούσε ένα από τα πιο δύσκολα στάδια ενός σεισμού για παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο. Η αναγνώριση της φάσης διακοπής προσφέρει στους σεισμολόγους ένα νέο, αποτελεσματικό εργαλείο για τη μελέτη αυτής της κρίσιμης διεργασίας. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να επεκτείνει την ανάλυσή της σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τον κατάλογο παρατηρήσεων κοντά στα ρήγματα, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της δυναμικής μεγάλων σεισμών.

Όπως σημείωσε το Scientific American, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η φάση διακοπής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των προβλέψεων για το πού η σεισμική δόνηση ενδέχεται να είναι πιο έντονη.