Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, διατηρώντας τη χώρα ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τον S&P, η εξαμηνιαία αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των πιο πρόσφατων οικονομικών δεδομένων, χωρίς τη δημοσίευση νέας αναλυτικής έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της Ελλάδας εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Στο ίδιο επίπεδο αξιολόγησης με τον S&P τοποθετούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody’s το κατατάσσει ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στη βαθμίδα Baa3.