Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Βαρδής Βαρδινογιάννης (CEO Couch Heroes): «Τα online games ήρθαν για να μείνουν»
Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της αγοράς του online gaming στην Ελλάδα και διεθνώς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.
Σπυρίδων Ζαβιτσάνος: «Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε»
Για το μέλλον της τηλεόρασης μίλησε ο Chairman of the Board of Directors της Alter Ego Media, Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI.
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Υπερταμείο: Χαρτοφυλάκιο άνω των 12 δισ. ευρώ σε 11 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας
Ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε ενεργό επενδυτικό φορέα, η πορεία των επενδύσεων, οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου. Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, δήλωσε ότι το Υπερταμείο εισέρχεται […]
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Υπερταμείο, CVC και JP Morgan «βλέπουν» ενέργεια και υποδομές για νέες επενδύσεις
Οι τομείς-στόχοι για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπερταμείου, της CVC και της JP Morgan, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 έως 25 Απριλίου. Περιγράφοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, εστίασε στον μετασχηματισμό των […]
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Δημήτρης Παπαστεργίου: «Η εύκολη και γρήγορη αλήθεια της ΤΝ δεν είναι πάντα η πραγματική αλήθεια»
Στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της ενημέρωσης και της δημοκρατίας βρέθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, με ομιλητές στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 έως 25 Απριλίου να επισημαίνουν τις προκλήσεις που θέτει για την αλήθεια και τον δημόσιο διάλογο. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο γνώσης και πηγή […]