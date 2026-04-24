Μεταξύ άλλων ο Μίλτος Μητσιάς αποκάλυψε όσα του είπε ο πατέρας του όταν του είχε πει πως ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι.

“Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο. Κάποια στιγμή του είπα «Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο». Μου είπε «Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το». Εκεί μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε «Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχες». Και επίσης μου είπε ξεκάθαρα «Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα αποφάσισε”. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο», αποκάλυψε ο Μίλτος..

Έπειτα, ο Μίλτος Μητσιάς εξήγησε πως συνέχισε να γράφει τραγούδια αλλά ο πατέρας του δεν τον άφησε ποτέ να τα κυκλοφορήσει: “Με κρατούσε προσγειωμένο”, είπε, ωστόσο δήλωσε: “Επαναστάτησα κάποια στιγμή και του είπα ότι θα τα βγάλω γιατί τα πιστεύω”.

«Δεν του αρέσουν τα πολλά και τα γλυκανάλατα». Στη συνέχεια εξήγησε πως οι δυο τους δεν έχουν έρθει ποτέ σε σύγκρουση: «Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Με έχει μαλώσει μόνο μία φορά. Είναι πολύ υποστηρικτικός χωρίς να μιλάει πολλές φορές», είπε στην συνέχεια ο Μίλτος Μητσιάς αναφερόμενος στην σχέση με τον πατέρα του.

Για την μητέρα του ανέφερε: “Η μητέρα μου υπήρχε στο καλλιτεχνικό, ας το πούμε, πριν από τον Μανώλη, ήταν τραγουδίστρια του Γιώργου Ζαμπέτα. Ήταν πολύ ενεργή, αλλά όταν γνώρισε τον Μανώλη θυσίασε τη δική της καριέρα. Είμαι πολύ τυχερός που μεγάλωσα μαζί τους γιατί με προσγείωναν συνέχεια. Όταν με έκαναν ο Μανώλης ήταν 31 και η μαμά μου 32 νομίζω. Το ήθελαν πολύ. Το να μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο γνωστός και συνεχίζει και σε διάρκεια να είναι γνωστός, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές η ζωή είναι πιο εύκολη για σένα λόγω του ότι ο άλλος είναι αναγνωρίσιμος, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος, το οποίο ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος φαν του. Είναι σπουδαίος. Εμένα με συγκλονίζει το ότι κράτησε την ποιότητα ψηλά, δεν “λύγισε” ποτέ για χρήματα, για το οτιδήποτε. Είναι φανταστικός άνθρωπο»

«Να είναι πάντα καλά, δυνατός, να είναι αυτό που είναι. Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, γιατί είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Να συνεχίσει να κρατάει τη σημαία ψηλά. Τον αγαπώ πολύ, ως τον Θεό… και τη μαμά», κατέληξε.

