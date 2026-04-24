Η Taylor Swift και ο Bad Bunny αναδείχθηκαν οι πιο πολυακουσμένοι καλλιτέχνες όλων των εποχών στο Spotify, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η πλατφόρμα με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέκτησε την κορυφή της λίστας Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time, ύστερα από μια εντυπωσιακή χρονιά για τη δημοφιλή τραγουδίστρια. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, The Life Of A Showgirl, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Το άλμπουμ ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts και ανακηρύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας ως το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025. Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για την καλλιτέχνιδα.

Ήταν η πρώτη της μουσική κυκλοφορία από το 2025, όταν είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, τον Αύγουστο. Τον Μάιο, η Σουίφτ είχε δηλώσει ότι ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο του μουσικού της καταλόγου, γεγονός που θεωρήθηκε κομβικό βήμα στην καριέρα της.

Η άνοδος του Bad Bunny στη διεθνή σκηνή

Στη λίστα του Spotify ξεχώρισε και ο Bad Bunny, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή των άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών, χάρη στο Un Verano Sin Ti του 2022. Ο Πορτορικανός ράπερ, γνωστός και ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο, συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία με το έκτο στούντιο άλμπουμ του Debi Tirar Mas Fotos.

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα βραβεία Grammy, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για δίσκο με τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Η χρονιά του ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής.