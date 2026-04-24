Ετοιμαστείτε για «απόβαση» γέλιου στο MEGA!

Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου, στις 22:00, ο Μάρκος Σεφερλής καταργεί την απόσταση μεταξύ σκηνής και τηλεθεατή και παρασύρει το κοινό στη «δίνη» του ταπεραμέντου του.

Το «Markos by Night» παρουσιάζει το «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας», ένα έργο που σαρώνει την επικαιρότητα χωρίς φίλτρα και στεγανά.

Η απολαυστική παράσταση έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί ο Μάρκος Σεφερλής θεωρείται ο «καπετάνιος» της σύγχρονης επιθεώρησης. Με τον χαρακτηριστικό του αυθορμητισμό, ξεδιπλώνει μια σειρά από σπαρταριστά σκετς που βάζουν στο στόχαστρο τα πάντα: από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις μέχρι τη σόουμπιζ.

Μέσα στον καθημερινό καταιγισμό των πληροφοριών και της έντασης, ο ακούραστος showman προσφέρει στους τηλεθεατές στιγμές γεμάτες χιούμορ, καυστικούς διαλόγους και ανατροπές.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος, Νατάσα Βελιανίτη

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

