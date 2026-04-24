Από σήμερα που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι στην Ελλάδα, η όλη βαρυσήμαντη επίσκεψη επικαιροποιεί μια σταθερή και κομβική σχέση για τη χώρα μας με τη Γαλλία. Μια σχέση που έχει ιστορικό βάθος και σοβαρή προοπτική και που δικαιώθηκε ήδη και ως προς τις δύο μεριές και ως προς το συνολικό διεθνές περιβάλλον.

Ας μην ξεχνούμε πως Αθήνα και Παρίσι δεν αποτελούν απλώς και μόνο τυπικά συμβατικούς εταίρους εντός της ΕΕ αλλά μέσα στα χρόνια έχουν διαμορφώσει και μια αυτοτελή σύμπραξη που την τελευταία επταετία έχει σαφώς ενισχυθεί. Η περαιτέρω αναβάθμισή της βέβαια είναι πάντα ένα ανοιχτό στοίχημα για την ελληνική κυβέρνηση και πολύ περισσότερο όταν και οι κίνδυνοι γύρω μας μετεξελίσσονται και γίνονται πιο ασύμμετροι.

Ο άξονας Αθήνας – Παρισιού περνάει από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη σύμπραξη στο στρατιωτικό και εξοπλιστικό σκέλος και μια εν συνόλω οικοδόμηση σχέσης που έχει ως στόχο την αμφίδρομη ενίσχυση του γεωπολιτικού αποτυπώματος και των δύο. Το δυνατό χαρτί της Ελλάδας είναι πως διατηρεί τη θέση ενός πλήρους κράτους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με στρατηγική την ασφάλεια και τη σταθερότητα, στρατηγικές όψεις και του δόγματος των Γάλλων. Η αποτρεπτική ισχύς και ικανότητα της πατρίδας μας περνάει και από τις συμφωνίες με τη Γαλλία ενώ η πρόσφατη και τρέχουσα συνδρομή μας στην κρίση της Μέσης Ανατολής αναβαθμίζει περαιτέρω τη δυναμική μας στο πλέγμα των συμμάχων μας και των απειλών μας. Η επίσκεψη Μακρόν μπορεί να έχει ιστορικά χαρακτηριστικά.