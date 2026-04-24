«Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον Πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις», είπε ο Μάκης Βορίδης για τον Σκέρτσο, συμπληρώνοντας «καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού». Αυτά συμβαίνουν όταν γίνονται δεκτές οι εισηγήσεις εξωκοινοβουλευτικών περί αλλαγής των κανόνων που αφορούν τους κοινοβουλευτικούς σαν να ήταν οι καλύτερες μέθοδοι διαχείρισης μιας κρίσης.

Ψηφοδέλτια

Εκτός από τον Βορίδη, κι ο Γιάννης Μπουγάς βγήκε στα ερτζιανά να δηλώσει πως πρέπει να συμπεριληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια οι 13 ελεγχόμενοι του κυβερνώντος κόμματος. Οπότε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να διασκεδάσει τις ανησυχίες των νεοδημοκρατών λέγοντας πως θα τοποθετηθούν κανονικά. Αν το προχθεσινό ματσάκι κυβέρνησης – ΚΟ έληξε 1-0, το χθεσινό ήρθε 0-1. Και κάπως έτσι, σήμερα όλοι βρίσκονται ικανοποιημένοι στα αποδυτήρια. Μέχρι τον επόμενο αγώνα, την επερχόμενη συνεδρίαση της ΚΟ.

Ταύτιση

Στη Λάουρα Κοβέσι δεν επιτίθεται μόνο η κυβέρνηση ή οι γαλάζιοι ελεγχόμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μη. Την κατηγορεί με νέο βίντεο κι η Μαρία Καρυστιανού πως υιοθετεί δύο μέτρα και δύο σταθμά στον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – και ότι «έθαψε» τη δικογραφία για τα Τέμπη, στέλνοντάς τη στην ελληνική Βουλή. Αυτή η ταύτιση απόψεων για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μεταξύ συστημικών και αντισυστημικών, πάντως, θα έπρεπε να προβληματίσει και τους μεν και τους δε.

Εδρες

Ο συριζαίος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τη μια μέρα λέει «οι έδρες σαφώς ανήκουν στο κόμμα, δίνονται από αυτό κατά το ήμισυ, όπως δίνονται και από τον κόσμο που μας επιλέγει με την ψήφο του και στον οποίο λογοδοτούμε» και την άλλη «έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία». Εντάξει, προφανώς προτιμάει να απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα Τσίπρα αλλά πρέπει να προσέχει τι εύχεται γιατί μπορεί να το πάθει.