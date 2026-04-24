Αμερικανός στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων συνελήφθη με την κατηγορία ότι στοιχημάτισε σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη ύψους 400.000 δολαρίων.

Όπως αναφέρει το CNNi, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ο αρχιλοχίας Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ άνοιξε λογαριασμό στα τέλη Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα στοιχημάτων Polymarket. Εκεί φέρεται να πόνταρε περίπου 32.000 δολάρια ότι ο Μαδούρο θα είχε «αποχωρήσει» μέχρι τον Ιανουάριο – ένα στοίχημα που χαρακτηρίστηκε ριψοκίνδυνο.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της «Επιχείρησης Absolute Resolve» και είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες πριν τοποθετήσει το στοίχημα. Τα ανώνυμα κέρδη του προκάλεσαν άμεσα την προσοχή των αρχών.

Κατηγορίες και έρευνα των αρχών

Ο Βαν Ντάικ, εν ενεργεία στρατιώτης που υπηρετεί στο Fort Bragg, αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες για κλοπή και κατάχρηση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών, καθώς και για απάτη. Αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ προς το παρόν δεν έχει δηλωθεί δικηγόρος υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πραγματοποίησε 13 στοιχήματα μεταξύ 27 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, με το τελευταίο να τοποθετείται λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του. Τα κέρδη του, που ξεπερνούσαν τα 400.000 δολάρια, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό.

Ο αρχιλοχίας θεωρείται τεχνικός εμπειρογνώμονας και βασικός κρίκος στην ιεραρχία των ταγμάτων του Στρατού, με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. «Όσοι έχουν αναλάβει να φυλάσσουν τα κρατικά μυστικά έχουν καθήκον να τα προστατεύουν και να μην τα χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Βαν Ντάικ μετέφερε τα κέρδη του σε ξένο θησαυροφυλάκιο κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια σε διαδικτυακό επενδυτικό λογαριασμό, σε μια προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσής τους.

Η εμπλοκή της Polymarket και οι αντιδράσεις

Το CNNi μετέδωσε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερευνούσαν εδώ και εβδομάδες στοιχήματα που σχετίζονταν με την τύχη του Μαδούρο. Εκπρόσωποι της Polymarket είχαν ήδη συναντηθεί με τις αμερικανικές αρχές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X: «Όταν εντοπίσαμε έναν χρήστη που πραγματοποιούσε συναλλαγές βάσει απόρρητων κυβερνητικών πληροφοριών, ενημερώσαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε πλήρως. Η σημερινή σύλληψη αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί».

Αύξηση των στοιχημάτων σε γεωπολιτικά γεγονότα

Οι συναλλαγές σε ιστότοπους προβλέψεων έχουν αυξηθεί ραγδαία, με τους χρήστες να δαπανούν πλέον δισεκατομμύρια δολάρια εβδομαδιαίως. Το Κογκρέσο εξετάζει νέα νομοθετικά μέτρα για τη ρύθμιση αυτών των αγορών και την αυστηροποίηση των κυρώσεων για κυβερνητικούς αξιωματούχους που χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για την εξάπλωση των στοιχημάτων σε διεθνή γεγονότα, δηλώνοντας πως «ο κόσμος έχει γίνει κάπως ένα καζίνο». Ερωτηθείς για την υπόθεση του στρατιώτη, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε εγκρίνει πέρυσι τη λειτουργία της Polymarket για Αμερικανούς πελάτες, αν και η εγχώρια εκδοχή της πλατφόρμας δεν είναι ακόμη πλήρως ενεργή. Οι συναλλαγές για τον Μαδούρο έγιναν μέσω του διεθνούς ιστότοπου, ο οποίος παραμένει εκτός αμερικανικών κανονισμών.

Ο κίνδυνος της εσωτερικής πληροφόρησης

Στον χώρο των αγορών προβλέψεων αναπτύσσεται έντονη συζήτηση για τη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι τέτοιες αγορές μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, άλλοι όμως προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους χειραγώγησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Polymarket είχε δηλώσει ότι η πλατφόρμα «δημιουργεί οικονομικό κίνητρο για τους ανθρώπους να αποκαλύπτουν πληροφορίες στην αγορά». Ωστόσο, τον Μάρτιο η εταιρεία εισήγαγε νέους κανόνες που απαγορεύουν τις συναλλαγές βασισμένες σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή από άτομα σε θέση επιρροής.