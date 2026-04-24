Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τους ανεξήγητους θανάτους και τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν για τη NASA, προκαλώντας κύμα ανησυχίας και πληθώρα εικασιών γύρω από τα περιστατικά.

Από το 2022, δεκατρείς –κατά άλλες πηγές δώδεκα– επιστήμονες έχουν χάσει τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ή έχουν εξαφανιστεί χωρίς προφανή λόγο. Οι υποθέσεις αυτές έχουν κινητοποιήσει τις Αρχές και έχουν προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

5 αγνοούμενοι, 6 νεκροί, 2… δολοφονημένοι και μερικά… ατυχήματα

Πέντε από αυτούς παραμένουν αγνοούμενοι, έξι έχουν πεθάνει από διαφορετικά αίτια, ενώ δύο φέρονται να έχουν δολοφονηθεί. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται ο 29χρονος μηχανικός αεροδιαστημικής Τζόσουα ΛεΜπλάνκ, ο οποίος εργαζόταν στη NASA και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Αλαμπάμα τον περασμένο Ιούλιο. Το όχημά του εξετράπη της πορείας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο επιστήμονας να εντοπιστεί απανθρακωμένος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις των επιστημόνων της NASA συνδέονται μεταξύ τους ή αποτελούν ασύνδετα περιστατικά. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν καμία πιθανότητα.

Παράξενο ότι ο ΛεΜπλάνκ είχε αφήσει σπίτι το τηλέφωνο και το πορτοφόλι του πριν πεθάνει

Παράξενο θεωρείται ότι ο ΛεΜπλάνκ, την ημέρα του δυστυχήματος, είχε αφήσει στο σπίτι του το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του. Ένα κοινό στοιχείο που ενδέχεται να συνδέει τις υποθέσεις είναι η συμμετοχή των περισσότερων επιστημόνων σε προηγμένα διαστημικά ή πυρηνικά προγράμματα της NASA.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα επιστήμονες στην Κίνα έχουν επίσης πεθάνει ή εξαφανιστεί, γεγονός που τροφοδοτεί θεωρίες περί ενός ευρύτερου σχεδίου κατασκοπίας, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων στον επιστημονικό και πυρηνικό τομέα.

Τους άρπαξαν εξωγήινοι;

Οι συνωμοσιολόγοι δεν διστάζουν να κάνουν λόγο ακόμη και για εξωγήινες παρεμβάσεις, ωστόσο το FBI επισημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καμία επίσημη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλεπάλληλες εξαφανίσεις και οι ανεξήγητοι θάνατοι επιστημόνων της Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία και να παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.