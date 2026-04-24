Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν φιλοξενούσε γυναίκες που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν από τον ίδιο, σε διαμερίσματα στο Λονδίνο, τα χρόνια μετά την απόφαση της βρετανικής αστυνομίας να μην προχωρήσει σε έρευνα εις βάρος του, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εντόπισε το δίκτυο, τέσσερα διαμερίσματα στο Κένσινγκτον και το Τσέλσι είχαν ενοικιαστεί στο όνομα του Έπσταϊν. Έξι γυναίκες που έμεναν εκεί έχουν πλέον καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα της κακοποίησής του.

Πολλές από αυτές, προερχόμενες από τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη και άλλες χώρες, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να μην διερευνήσει την καταγγελία της Βιρτζίνια Τζιούφρε το 2015, η οποία είχε δηλώσει ότι υπήρξε θύμα διεθνούς διακίνησης στο Λονδίνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τότε ακολούθησε «εύλογες γραμμές έρευνας», λαμβάνοντας επανειλημμένες καταθέσεις από την Τζιούφρε και συνεργαζόμενη με τις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα emails των αρχείων του Έπσταϊν, ορισμένες γυναίκες που έμεναν στα διαμερίσματα του Λονδίνου εξαναγκάζονταν να στρατολογούν άλλες για το κύκλωμα εμπορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κάποιες μεταφέρονταν τακτικά στο Παρίσι με τη γραμμή Eurostar για να τον επισκεφθούν.

Αποκαλύψεις από τα αρχεία του Έπσταϊν

Το BBC ανέλυσε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που συγκεντρώθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και απαρτίζουν τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν». Τα στοιχεία σκιαγραφούν ένα ευρύτερο δίκτυο δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερα θύματα, υποδομές και συχνές μετακινήσεις γυναικών μεταξύ χωρών – έως και τον θάνατο του Έπσταϊν, παρά τις προειδοποιήσεις προς τις βρετανικές αρχές.

Οι δημοσιογράφοι του BBC δεν δημοσίευσαν λεπτομέρειες για τις γυναίκες, προκειμένου να προστατεύσουν την ανωνυμία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Ευκαιρίες για έρευνα που χάθηκαν

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η βρετανική αστυνομία είχε περισσότερες ευκαιρίες να ανοίξει φάκελο για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν στη χώρα, πέρα από την καταγγελία της Τζιούφρε, η οποία είχε δηλώσει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Andrew Mountbatten-Windsor το 2001. Ο Mountbatten-Windsor έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Μέχρι τις αρχές του 2020, δεύτερη γυναίκα είχε επίσης καταγγείλει στην αστυνομία ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι σαφές εάν η καταγγελία αυτή διερευνήθηκε.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Tessa Gregory δήλωσε στο BBC πως έμεινε «άφωνη» που δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι «όταν υπάρχουν αξιόπιστες καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων, το κράτος έχει νομική υποχρέωση να διεξάγει άμεση και ανεξάρτητη έρευνα».

«Ο Έπσταϊν δεν ενεργούσε μόνος του»

Ο Kevin Hyland, πρώην ανώτερος αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και πρώτος Ανεξάρτητος Επίτροπος κατά της Δουλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι οι αρχές έχασαν κρίσιμες ευκαιρίες να ερευνήσουν τον Έπσταϊν. «Οι άνθρωποι εξοργίζονται που κάποιος είπε ‘με διακίνησε αυτός ο άνδρας’ και παρ’ όλα αυτά του επέτρεψαν να συνεχίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Hyland πρόσθεσε ότι, με βάση την εμπειρία του, οι αρχές θα μπορούσαν να είχαν συνεργαστεί με ταξιδιωτικές εταιρείες για να εντοπίσουν μοτίβα κρατήσεων εισιτηρίων για ομάδες νεαρών γυναικών. «Ο Έπσταϊν είναι νεκρός, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενεργούσε μόνος. Ποιοι άλλοι εμπλέκονταν και τι αδικήματα μπορεί να έχουν διαπράξει;» διερωτήθηκε.

Διακίνηση μέσω Eurostar και πτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τη γραμμή Eurostar για να μετακινεί γυναίκες μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας μέχρι τη σύλληψή του το 2019. Από το 2011 έως το 2019 αγόρασε τουλάχιστον 53 εισιτήρια, συχνά με μειωμένα «youth fares» για άτομα κάτω των 25 ετών.

Ορισμένες από τις γυναίκες που ταξίδεψαν με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκαν αργότερα ως θύματα του Έπσταϊν. Παράλληλα, το BBC εντόπισε πάνω από 120 ιδιωτικές και εμπορικές πτήσεις συνδεδεμένες με τον χρηματιστή από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίδραση και ευθύνες των αρχών

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επανέλαβε σε διαδοχικές ανακοινώσεις ότι θεωρούσε «άλλες διεθνείς αρχές καταλληλότερες» για τη διερεύνηση των υποθέσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα του BBC, οι βρετανικές αρχές γνώριζαν ήδη από το 2020 για τουλάχιστον ένα από τα διαμερίσματα που είχε νοικιάσει ο Έπσταϊν στο Λονδίνο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ενημέρωσε το FBI για οικονομικές συναλλαγές του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε τραπεζικό λογαριασμό της Coutts για ενοίκιο διαμερίσματος στην Τσέλσι. Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η υπηρεσία «δεν σχολιάζει τη διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς εταίρους».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι συμμετέχει πλήρως στην ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας, η οποία εξετάζει πληροφορίες για πιθανή χρήση αεροδρομίων του Λονδίνου ως σημεία διέλευσης για εμπορία ανθρώπων.

Αιτήματα για δημόσια έρευνα

Η επιζήσασα Λίζα Φίλιπς δήλωσε ότι «πολλές γυναίκες κατέθεσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω των δικηγόρων τους είτε απευθείας στην αστυνομία», ζητώντας δημόσια έρευνα ώστε «να μάθουμε τι πήγε στραβά και πώς να το αποτρέψουμε στο μέλλον».

Η Tessa Gregory τόνισε ότι μια επίσημη δημόσια έρευνα θα μπορούσε να υποχρεώσει μάρτυρες να καταθέσουν και να εξετάσει διεξοδικά τις ευθύνες του κράτους. «Όταν οι καταγγελίες εκτείνονται σε τόσα χρόνια και αφορούν δημόσια πρόσωπα και θεσμούς, πρέπει να απαντηθεί πώς αυτό έμεινε αδιερεύνητο για τόσο καιρό», σημείωσε.

Ο Hyland πρόσθεσε πως «είτε διερευνάται μια υπόθεση είτε όχι» και ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία «υπήρχε περισσότερο από αρκετό για να ξεκινήσει έρευνα».

Η Harriet Wistrich, ιδρύτρια του Κέντρου για τη Δικαιοσύνη των Γυναικών, σχολίασε ότι η έκταση του κυκλώματος του Έπσταϊν δείχνει «φόβο των αρχών να αγγίξουν ισχυρούς και διασυνδεδεμένους ανθρώπους». Όπως είπε, «πρόκειται για μια τεράστια εγκληματική οργάνωση που λειτούργησε σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστική πρόκληση».