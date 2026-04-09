Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε φήμη που τη συνέδεε με τον καταδικασμένο χρηματοδότη και δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια αιφνιδιαστική τοποθέτηση στον Λευκό Οίκο.

«Δεν υπήρξα ποτέ φίλη του Έπσταϊν», δήλωσε την Πέμπτη το απόγευμα. «Ο Ντόναλντ και εγώ απλώς προσκληθήκαμε στα ίδια πάρτι».

Στην ίδια ομιλία, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει βήμα στις γυναίκες που υπήρξαν θύματα του Έπσταϊν. «Ζητώ να υπάρξει δημόσια ακρόαση αφιερωμένη αποκλειστικά στις επιζήσασες», τόνισε.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έκπληξη, καθώς δεν υπήρχαν πρόσφατες αποκαλύψεις που να τη συνδέουν με τον Έπσταϊν, ο οποίος –σύμφωνα με τις αρχές– αυτοκτόνησε το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Διευκρινίσεις για τη γνωριμία και τις φήμες

Η Πρώτη Κυρία ανέφερε ότι, αν και εκείνη και ο Πρόεδρος κινούνταν σε παρόμοιους κοινωνικούς κύκλους, δεν είχαν προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν. Επεσήμανε επίσης ότι δεν είχε καμία γνωριμία με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», είπε με έμφαση. «Ο Έπσταϊν δεν με σύστησε ποτέ στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον σύζυγό μου τον γνώρισα τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

Η ίδια πρόσθεσε ότι πρωτοσυναντήθηκε με τον Έπσταϊν το 2000, χωρίς να γνωρίζει τίποτε για τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Απάντηση στις διαδικτυακές φήμες

Η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε και στις «ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις» που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από το κοινό «να είναι προσεκτικό σχετικά με όσα πιστεύει».

«Οι φωτογραφίες και οι ιστορίες αυτές είναι εντελώς ψευδείς. Δεν είμαι μάρτυρας ούτε ανώνυμη μάρτυρας σε καμία υπόθεση που αφορά τον Έπσταϊν».

Κλείνοντας, η Πρώτη Κυρία καταδίκασε τις επιθέσεις που –όπως είπε– προέρχονται από «κακοπροαίρετα και πολιτικά υποκινούμενα άτομα» που επιδιώκουν οικονομικά ή πολιτικά οφέλη. «Οι αβάσιμες συκοφαντίες πρέπει να σταματήσουν», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει «να υπερασπίζεται τη φήμη της χωρίς δισταγμό».