Η Μελάνια Τραμπ, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προσέλκυσε για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον, αυτή τη φορά όχι μόνο για την παρουσία της, αλλά και για την εμφάνιση ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που τη συνόδευσε στο Λευκό Οίκο.

Το ρομπότ βρέθηκε στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου, κατά την τελευταία ημέρα διεθνούς συνόδου που είχε οργανώσει η ίδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future Together». Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Μελάνια Τραμπ και το ρομπότ περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. Το ρομπότ κατευθύνθηκε στο κέντρο της αίθουσας, όπου, αφού σάρωσε το κοινό, προχώρησε σε ομιλία.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην πρώτη συνάντηση της παγκόσμιας συμμαχίας του “Fostering the Future Together”», δήλωσε το ρομπότ, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, συστήθηκε ως “Figure 03, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευασμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες”, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία. Ολοκληρώνοντας τη σύντομη τοποθέτησή του, χαιρέτησε το κοινό σε έντεκα διαφορετικές γλώσσες πριν αποχωρήσει.

Δείτε το βίντεο: