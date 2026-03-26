Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν απρόβλεπτο… αντίπαλο κατά τη διάρκεια της τελετής ενθρόνισης της Σάρα Μάλαλι, της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι στο Κεντ: τον δυνατό άνεμο που απειλούσε να ξεκολλήσει το καπέλο της. Το μέγεθος του καπέλου, μάλιστα, προκάλεσε… συγκρίσεις με τη Μελάνια Τραμπ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε στον Καθεδρικό Ναό φορώντας ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο και ένα εντυπωσιακό καπέλο, αλλά ο ισχυρός άνεμος την ανάγκαζε να το κρατά συνεχώς στη θέση του.

Παρά τη μικρή αυτή δοκιμασία, η Κέιτ διατήρησε την ψυχραιμία και την κομψότητά της, ενώ πολλοί θεώρησαν ότι η σκηνή θύμισε τις εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ, γνωστής για τα μεγάλα καπέλα που συχνά καλύπτουν μέρος του προσώπου της.