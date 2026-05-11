Η ΑΕΚ είναι ξανά στο θρόνο της. Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού ποδοσφαίρου, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μετά την περσινή κατάρρευση, επέστρεψε με τον πλέον δυναμικό τρόπο στην κορυφή της Super League, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν!

Η ΑΕΚ έφτασε τα 14 πρωταθλήματα στην ιστορία της και ο κόσμος της πλέει σε πελάγη ευτυχίας! 1938–1939, 1939–1940, 1962–63, 1967–68, 1970–71, 1977–78, 1978–79, 1988–89, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 2017–18, 2022–23 και 2025–26 και η ιστορία συνεχίζεται!

Το βράδυ του Σαββάτου οι οπαδοί του Δικεφάλου γνώρισαν μία μεγάλη πίκρα στον τελικό του Basketball Champions League στη Μπανταλόνα από τη Ρίτα, αλλά το βράδυ της Κυριακής, ο Θεός του αθλητισμού, αν υπάρχει τέτοιος τους επεφύλασσε το καλύτερο δώρο της ζωής του. Την επιστροφή της στο θρόνο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας την οποία τη σφυρηλάτησε με ένα μοναδικό τρόπο. Αν ψάξει κανείς για πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, θα βρει αμέτρητους.

Ο Θωμάς Στρακόσα με τα τρία πέναλτι που έπιασε, ο Λάζαρος Ρότα που έπαιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Μουκουντί και ο Ρέλβας που συνέθεσαν ένα τρομερό αμυντικό δίδυμο, οι Μαρίν και Πινέδα οι οποίοι ήταν συγκλονιστικοί, ο Κοϊτά που ήταν καθοριστικός και κομβικός, ο Γιόβιτς με τα 16 γκολ που πέτυχε και την τρίτη και φαρμακερή ασίστ του, ο Βάργκα που έκανε τη διαφορά ως μεταγραφή Ιανουαρίου και φυσικά ο Ζίνι.

Κανένας φυσικά δε θα ξεχάσει τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος είναι δανεικός από τη Μπεσίκτας, ο οποίος πέτυχε το πιο γλυκό γκολ της ζωής του χάρη στο οποίο η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Η ΑΕΚ πέρασε από πολλές «κακουχίες», κακοτοπιές, όμως κατάφερε να στηθεί στα πόδια της. Έμεινε αήττητη για 22 σερί παιχνίδια.

Κέρδισε στα play off τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, διέσυρε τον ΠΑΟΚ και αν και δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, το έκανε στη Νέα Φιλαδέλφεια και χάρη στην τρίτη νίκη επί των «πρασίνων» την τρέχουσα σεζόν, φόρεσε και πάλι το στέμμα της!

Πλέον τα καλύτερα είναι μπροστά, με την επικείμενη απονομή στη Νέα Φιλαδέλφεια και με τη μεγαλύτερη πρόκληση από όλες να είναι αυτή του επόμενου Champions League!